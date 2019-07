25. Juli 2019, 21:46 Uhr Maisach Bauarbeiten im Eiltempo

Per Kran wird die Richtfestkrone auf das Dach des Rohbaus geschafft. Sie dient als optisches Zeichen für den Abschluss der Arbeiten.

In 109 Tagen ist der Rohbau der Turnhalle der Maisacher Realschule entstanden

Von Erich C. Setzwein, Maisach

Das Schuljahr geht zu Ende, doch in der Orlando-di-Lasso-Realschule wird es deshalb nicht ruhiger. Während Schüler und Lehrer ein paar Wochen Abstand gewinnen können, können die Arbeiter auf der Baustelle der neuen Dreifachturnhalle so richtig loslegen und dürfen auch mal mehr Lärm machen als bisher. Dass sie es in den vergangenen viereinhalb Monaten geschafft hätten, den Rohbau fertigzustellen und dabei Unterricht und Prüfungen nicht über Gebühr zu stören, das haben beim Richtfest alle Festredner sehr betont. Die Baumaßnahme ist derzeit mit 11,1 Millionen Euro kalkuliert, der Turnhallenbau soll bis zum Schuljahresbeginn 2020 fertiggestellt werden.

"Sie hatten viele neugierige Beobachter, wir hatten ja auch einen optimalen Blick auf die Baustelle", richtete die Konrektorin der Realschule, Angela Stegmaier, ihren Dank an die Bauarbeiter. Um auf den Schulbetrieb Rücksicht zu nehmen, sei schon um sechs Uhr mit der Arbeit begonnen worden, es habe oft Abstimmungen zwischen Baufirma und Schule gegeben. Dass die vergangenen Monate, in denen die Halle im Rohbau errichtet wurden, für die Schule "stress- und lärmfrei" gewesen seien, hob auch Architekt Ferdinand Krissmayr hervor. In 109 Tagen den Rohbau der Turnhalle hinzustellen, sei eine "extrem sportliche Leistung".

Dass es überhaupt nicht selbstverständlich sei, jemanden zu finden wie die Firma Baumeister, würdigte Maisachs Bürgermeister Hans Seidl. Er lobte die "logistische Leistung, neben einer Schule im Schulbetrieb" zu arbeiten. "Sie haben gemeinsam um Lösungen gerungen", sagte Seidl. Die Gemeinde Maisach beteiligt sich anteilig an den Baukosten, kann sie doch die Halle später mitnutzen.

Nachdem die Baufirma aus Bad Wörishofen den Beton aus mehr als 380 Betonmischern und 300 Tonnen Stahl zu Wänden und Decken verarbeitet sowie zehn je vier Tonnen schwere Fertigteilbinder für das Dach eingebracht hat, können nun schon bald die weiteren Gewerke beginnen. Elektroinstallation, Heizung, Klimatechnik und weitere Ausstattungen kommen nach einem detaillierten Zeitplan an die Reihe. Unter anderem kommen auch Firmen aus dem Landkreis zum Zug. Vorgesehen ist für die nächsten Tage und Wochen, das Dach fertigzustellen, danach wird abgedichtet, und die Fenster werden eingebaut.

In einem Jahr, wenn wieder Ferien sind, soll die mehr als 40 Jahre alte und nicht mehr wirtschaftliche sanierbare Turnhalle abgerissen werden.

In den vergangenen Jahren war sie im Winter immer wieder geschlossen gewesen, weil die Gefahr bestand, dass durch die steigende Schneelast das Dach einbrechen könnte. Da die Halle an die Schule direkt anschließt, muss das beim Abbruch gerissene Loch geschlossen werden. Bis alle Außenanlagen fertig sind, könnte es Frühjahr 2021 werden. Das Bauwerk, heißt es, liege im geplanten Kosten- und Zeitrahmen.

Die Dreifachhalle ist nicht nur für den Sportunterricht von Realschule und Mittelschule vorgesehen, sondern sie soll auch als Versammlungsstätte der Gemeinde dienen. Deshalb beteiligt sich Maisach finanziell. Als Besonderheit wird die Halle sogenannte Induktionsschleifen haben, die es Hörbehinderten erleichtert, mit ihren Hörgeräten zu hören und das Geschehen besser wahrzunehmen. Auch Unterrichtsräume der Realschule sind mit solcher Technik ausgestattet.