25. Juli 2019, 21:46 Uhr Lukas Müller Mit Leidenschaft Gewichte stemmen

Er ist während der Preisverleihung in Japan. So müssen Vater und Trainer Bühnenpräsenz zeigen

Von Heike A. Batzer, München/Eichenau

Lukas Müller öffnet die Tür und bittet die Gäste herein: "Ich zeige euch heute einen Einblick in meine Sportart." Müller ist Gewichtheber. Hinter der Tür sind zahlreiche Trainingsgeräte zu sehen und große Hanteln. Hineingehen in die Welt des Lukas Müller kann man allerdings nicht. Der Blick hinter die Kulissen seines Sports ist aus einer Videosequenz, die Müller eigens deshalb gedreht hat, weil er nicht dabei sein kann bei der Preisverleihung zur SZ-Talentiade. Er flog kurz zuvor nach Japan ab und wird erst am 4. August zurück erwartet. Es ist eine Reise mit dem Bundeskader der Gewichtheber. Zwei Jahre lang hatte er dem nicht mehr angehört, weil er länger wegen Rückenproblemen ausgefallen war. Nun ist er zurück. "Er arbeitet sich langsam voran", sagt Martin Müller, sein Vater.

Lukas Müller im Trainingsraum. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Der vertritt ihn bei der Preisübergabe zusammen mit Trainer Konstantin Konstantinov. Auf der Bühne beantwortet das Duo die Fragen von Moderator und SZ-Redakteur Johannes Schnitzler. Im Video sind noch Ausschnitte von jenem Wettkampf zu sehen, bei dem Lukas Müller im Vorjahr den deutschen Jugendmeistertitel gewann. Dann sieht man noch, wie der 18-Jährige an einer Langhantel lehnt und einen Gruß an die Feiernden übermittelt: "Ich gratuliere allen Gewinnern und wünsche allen Teilnehmern Erfolg in ihrer Sportart." Das ist durchaus professionell. Es gibt Applaus.

Trainer Konstantin Konstantinov und Vater Martin Müller. (Foto: Stephan Rumpf)

Vater und Trainer erklären dann, wie aus Lukas Müller ein erfolgreicher Leistungssportler wurde. Müller ist ehrgeizig, bringt die richtigen körperlichen Voraussetzungen mit. Drei Stunden täglich werde trainiert, erzählt sein Trainer, es gebe kein Wochenende: stattdessen Trainingslager, Wettkampf, Nationalmannschaft.

Wie der Sohn denn zum Gewichtheber wurde, will Moderator Schnitzler noch wissen. Gewichtheben ist eher eine Nischensportart, hat in Eichenau, wo die Müllers wohnen, aber eine lange und gute Tradition. In der Bundesliga waren die Eichenauer einst zugange, doch das ist einige Zeit her. Konstantin Konstantinov war von Beginn an sein Trainer. Zusammen sind beide in der vereinseigenen Bayernliga-Mannschaft aktiv. Konstantinov hat mit Lukas Müller viel vor. Er wolle ihn auf die internationale Bühne bringen, sagte er im Vorfeld der Talentiade-Bewerbung.

Dabei begann Müller zunächst so, wie viele Kinder das tun: mit dem Turnen. Doch mit der Zeit habe ihm dafür die Leidenschaft gefehlt, erinnert sich sein Vater. Im Alter von damals neun Jahren suchte er deshalb nach einer anderen Sportart und fand sie in der Abteilung Gewichtheben des Eichenauer Sportvereins. Einzige Vorgabe: sie möglichst am Ort ausüben zu können. "Wir wollten unsere Kinder immer im Sport fördern", sagt Martin Müller, "aber nicht ständig irgendwo mit dem Auto herumfahren". Logistisch wäre das ohnehin nicht ganz einfach gewesen, denn Lukas hat noch drei Schwestern: Melanie, mit 22 Jahren die Älteste, Marie, die bald 13 wird und ebenfalls Gewichtheberin ist, und Lisa, mit fast zehn Jahren die Jüngste.

Die Titel als deutscher Jugendmeister und internationaler deutscher Jugendmeister holte Lukas Müller im vergangenen Jahr in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Als 18-Jähriger muss er nun in der Juniorenklasse antreten. Zuletzt war er damit beschäftigt, das dafür nötige Körpergewicht von 81 Kilo zu erreichen. Dabei achtet er auch streng auf seine Ernährung. Im Juni legte er das Fachabitur ab, nun wolle der Sohn ein duales Studium der Sport- und Fitnessökonomie beginnen, erzählt Vater Martin Müller später beim Barbecue: "Das geht genau in seine Richtung." Lukas Müllers sportliche Bestleistungen liegen derzeit bei 110 Kilo in der Teildisziplin Reißen, in der das Gewicht in einer einzigen Bewegung mit ausgestreckten Armen zur Hochstrecke gebracht werden muss, und 140 Kilo im Stoßen. Dabei setzt der Sportler die Hantel zunächst auf den Schultern um und drückt sie danach über den Kopf.

Martin Müller ist mächtig stolz auf die sportlichen Erfolge seines Sohnes. "Alle haben mitgefiebert", erzählt er über die Tage von der Talentiade-Bewerbung bis zum Festabend, auch die Nachbarn hätten gratuliert. Der Preis sei "eine Bestätigung für das, was Lukas macht."