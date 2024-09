Interview von Florian J. Haamann, Germering

Die Autorin und Streamerin Liza Grimm verbindet in ihrer Arbeit zwei Welten: Als erfolgreiche Fantasy-Schriftstellerin und Twitch-Streamerin hat sie sich sowohl eine literarische wie auch eine digitale Community aufgebaut. Bei ihren Liveübertragungen schauen ihr regelmäßig durchschnitt 500 Menschen zu – bei Coworking, Gaming und Pen-and-Paper-Rollenspielen. Begonnen hat sie mit dem Streaming während der Corona-Pandemie. Ihr aktueller Roman „Unfollow me“ verbindet moderne Fantasy mit japanischer Popkultur. Am Sonntag, 15. September, wird Liza Grimm in Germering daraus lesen.