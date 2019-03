12. März 2019, 21:49 Uhr Lesung Verbale Gewaltakte

Wie sich der "Spiegel"-Journalist Hasnain Kazim gegen Hassmails wehrt

Von Karl-Wilhelm Götte, Puchheim

Hasnain Kazim ist Journalist beim Nachrichtenmagazin Spiegel. Sein Name klingt nicht Deutsch, sein Aussehen unterscheidet sich auch. Viele sogenannte "Bio-Deutsche" trauen es dem 44-Jährigen nicht zu, dass er Deutscher ist und fehlerfrei die Sprache spricht und schreibt; jedenfalls fehlerfreier als so mancher Einheimischer. Er entschloss sich nach einigen Jahren, den Hass-Mailschreibern zu antworten. Die Dialoge hat Kazim in seinem Buch "Post von Karlheinz" aufgeschrieben. 60 Besuchern im Puchheimer Kulturzentrum blieb manchmal das Lachen im Halse stecken, sie amüsierten sich aber auch bei seiner Lesung über das vom Autor humorvoll-ironisch gestrickte Frage-und-Antwort-Spiel mit den feindlich gesinnten Mailschreibern.

"Herzlich willkommen in der Puchheimer Moschee zum Abendgebet", beginnt Kazim, der in Deutschland geborene Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer, und löst so Heiterkeit aus. "Es geht darum, dass ich fremd bin", fährt der Autor fort. Nach Zeitungskommentaren hat er schon 1991 vor der Internetzeit zahlreiche zumeist anonyme Hassbriefe bekommen, als er die Jagd auf Vietnamesen in Rostock-Lichtenhagen scharf kritisierte. Dass er kein Moslem sei, glaubten ihm die Briefschreiber schon damals nicht. Daran hat sich nichts geändert. In der E-Mail-Zeit bekommt Kazim nun häufig nach Veröffentlichungen tausend Mitteilungen pro Tag, auf dem Höhepunkt der Pegida-Demonstrationen 2016 waren es sogar 2500, in der Regel Hassmails. "Das Netz hat es leicht gemacht, es hinzuschreiben", sagt Kazim. "Das geht fix mit Klick und weg".

Kazim machte Thilo Sarrazin mit seinem Buch "Deutschland schafft sich ab" als "Wegbereiter der öffentlichen Verrohung" verantwortlich. "Moslems verdummen das Volk hierzulande", habe Sarrazin 2010 geschrieben. Mit Pegida und der AfD in den Parlamenten habe sich der Sprachgebrauch des Hasses potenziert. Kazim ist sicher: "Jetzt traut man sich auch, zu seinem Hass zu stehen." Immer weniger Mails seien anonym. Inhaltliche Kritik gebe es kaum. Tendenz: "Hau ab, halt die Fresse und ab in die Gaskammer." Es schreiben nicht nur ungebildete Menschen, "auch Professoren und Ärzte setzen stolz ihren Titel unter den Text". "Das sind verbale Gewaltakte, die sicherlich nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind."

Trotzdem begann Kazim 2016 zurückzuschreiben - "mit Humor und Zynismus", wie er sagt. Der Dialog mit Herbert beginnt mit dessen Attacke: "Du willst Deutschland übernehmen!" Das Ganze garniert mit sechs Ausrufungszeichen. Kazim sagt: "Ausrufungszeichen sind offenbar sehr beliebt." Er antwortet mit der Mitteilung an Herbert, dass er in die Bruderschaft in Afghanistan aufgenommen werde. Herbert droht mit Anzeige. Kazim teilt ihm mit, dass er mit der Scharia-Polizei geredet habe, dass diese auf ein Auspeitschen Herberts verzichten werde. Auch Marianne sieht in Kazim den Moslem, die wohl für die Vielehe ist. "Marianne kann nur jemand heißen, der Volkssängerin ist", kontert Kazim und schließt mit "frohes Jodeln". Der Dialog entspannt sich, als Marianne seinen Namen googelt und ihm nach einem Kommentar über Rassismus wohlwollend mit "Ihre Marianne" antwortet.

Solche positiv endenden Dialoge gibt es auch im Buch, ansonsten würde das Zurückschreiben den Konflikt nicht entschärfen. "Aber die Lust an der Provokation macht mir sehr viel Spaß", bekennt Kazim. Auch bei Karlheinz endet es anders als üblich. Er beschimpft ihn zunächst als "Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt", und er will dem "Schreiberling" zeigen, "was ein echter Deutscher ist!" Das schreibt er in Großbuchstaben. Kazim bedeutet ihm, dass er gerne vorbeikomme, er käme aber mit einer Großfamilie mit 70 Personen. Ein Festzelt hätten sie dabei, aber er müsse Parkplätze für die Busse besorgen. Nach einigem Hin und Her begreift Karlheinz wohl, dass er mit seinen Attacken daneben liegt. "Ich möchte mich für meine erste Mail entschuldigen. Ich habe unbedacht reagiert", schließt er den Dialog versöhnlich ab. Auf 270 Seiten hat Hasnain Kazim seine E-Mail-Kontakte mit "Bio-Deutschen" veröffentlicht. Sie sagen viel über Mitbürger und Hassschreiber aus.