Es gibt zwei Konstanten bei der Brucker Leonhardifahrt: Zwei der etwa 200 tierischen Teilnehmer sind Ochsen. Und das Wetter ist schlecht. Die Ochsen treten am Samstag wieder an. Das mit dem Wetter wird diesmal anders

Es ist das große Schaulaufen von Ross und Reiter: Die Leonhardifahrt, die im großen Bogen von der Amperbrücke durch die Altstadt zum Volksfestplatz führt, lockt Jahr für Jahr zahlreiche Besucher nach Fürstenfeldbruck. An diesem Samstag ist es wieder so weit. Flankiert wird das Spektakel von weiteren kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten. Mit einer hoffnungsfrohen Botschaft können die städtischen Organisatoren Sophie Trnka und Andreas Habersetzer bereits aufwarten: "Die Wetteraussichten sind blendend." Das war nicht immer so in den vergangenen Jahren, da fror man sich schon mal halb die Finger ab. Aber der heilige Leonhard von Limoges hat es offenbar geschafft, Petrus ins Boot zu holen.

Die nach ihm benannte Fahrt ist eine Prozession zu Pferde, die zum Brauchtum in Altbayern und Westösterreich zählt. Sie findet an einem Wochenende rund um seinen Gedenktag, den 6. November, statt. Sankt Leonhard, der im sechsten Jahrhundert lebte, gilt als Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere, heute vor allem der Pferde. Das Motiv für die Segnung der Tiere, insbesondere der Pferde, ist ihre Rolle, die sie als Last- und Arbeitstiere für die ländliche Bevölkerung spielten. Die bedeutendste Leonhardifahrt dürfte jene in Tölz sein. In Fürstenfeldbruck ist die Leonhardifahrt die größte Brauchtumsveranstaltung - zumindest sofern man das Volksfest außer Acht lässt. Etwa 200 zumeist prächtig herausgeputzte Pferde, Ponys und ein Ochsengespann (das den Edigna-Wagen zieht) nehmen wieder teil und bitten um den Segen fürs kommende Jahr. Festlich geschmückte Truhen- und Motivwägen sowie zahlreiche Kutschen mit Vertretern aus Politik und Kirche sind mit von der Partie, Blaskapellen und Spielmannszüge umrahmen den Festzug musikalisch. Auf Einladung des Roten Kreuzes ist wieder eine Gruppe aus der französischen Partnerstadt Livry Gargan dabei. Dem Votivamt vor der Leonhardikirche folgen Festumzug und Pferdesegnung. Besucher sind aufgerufen, mit dem Kauf des Leonhardi-Abzeichens die Veranstaltung zu unterstützen.

In die rechte Stimmung bringen lassen können sich Besucher bereits am Vorabend. Dann gibt es beim zehnten Leonhardi-Hoagart einen bunten Musik-Mix, der beinahe rund um die Welt führt. Im bewirteten Kleinen Saal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld moderiert Ulrich Habersetzer vom Bayerischen Rundfunk. Das Quintett Bavaschôro aus München verbindet die traditionelle brasilianische Musik Choro mit erdiger bayerischer Volksmusik. Diese lockere Mischung begeistert Musikfans von Biburg bis Rio de Janeiro. Hand- und hausgemacht sind die Lieder der Schachermuiher aus dem westlichen Landkreis. Die vier Künstler spielen und singen bayerisches Kabarett. Abgerundet wird der Abend von den Blechbläsern und Akkordeonisten Blechfuntasten aus Grafrath. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Am Sonntag klingt das geschäftige Wochenende dann gemütlich aus. Um 10 Uhr beginnt der Marktsonntag. Rund um den Marktplatz können Besucher des traditionellen Herbstmarkts bummeln und vielleicht ja schon ein paar wärmere Kleidungsstücke kaufen, die sie in der folgenden Woche brauchen könnten. Die Geschäfte der Innenstadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Rund um den Leonhardsplatz präsentieren dieses Jahr erstmals regionale Erzeuger und Produzenten ihre Waren.

Wegen der Veranstaltungen ist die Innenstadt gesperrt - am Samstag von 11.30 bis 18 Uhr und am Marktsonntages von 5 bis 19 Uhr. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrt zur Kirchstraße erfolgt wie immer über die Garten- und Weiherstraße, zur Bullachstraße über den Hof der Bibliothek und den Stadtpark. Die Bushaltestellen in dem betroffenen Bereich werden nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, sich über die Aushänge vor Ort zu informieren. Die Taxi-Standplätze werden von der Hauptstraße an die Maisacher Straße verlegt. Zudem wird am Samstag ein Teil des Volksfestplatzes abgetrennt.

Hoagart im kleinen Saal des Veranstaltungsforums am Freitag, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr; Leonhardizug am Samstag, 13.30 Uhr Votivamt vor der Leonhardikirche, 14.30 Uhr Festzug durch die Innenstadt mit Pferdesegnung; Herbstmarkt im Zentrum am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, viele Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet