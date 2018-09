30. September 2018, 22:04 Uhr Landtagswahlkampf Empört und staatstragend

Die Bundespolitikerin Claudia Roth bestimmt die Grünen-Diskussion mit den Landtagskandidaten Martin Runge und Sepp Dürr in Germering

Von Karl-Wilhelm Götte

Ein besonderes Zugpferd für den Wahlkampf haben die Grünen am Samstagabend nach Germering geholt: Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags. Grünen-Kreisvorsitzender Jan Halbauer stellte sie den Besuchern auch als "Stargast" vor, wollte ihr aber auch gleich Zügel anlegen, indem er sie um ein kurzes Statement vor der Diskussion mit Martin Runge und Sepp Dürr bat. Dieser Bitte kam Roth nur teilweise nach. Sie wedelte mit 30 großen Karteikarten, die für eine mehr als einstündige Rede reichen würden. Die bekannte Grünen-Politikerin begnügte sich jedoch mit einer halben Stunde Redezeit, ließ aber anschließend die beiden Landtagskandidaten kaum zu Wort kommen. "Ihr habt im Patriarchat schon tausend Jahre geredet", sagte Roth, als Runge mal das Wort ergreifen wollte, sich aber nichtdurchsetzen konnte. Die Frauen unter den 60 Besuchern in der Stadthalle fanden die Bemerkung der Bundespolitikerin treffend und applaudierten heftig.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt: Claudia Roth mit (von links) Martin Runge, Germerings Zweitem Bürgermeister Wolfgang Andre und Sepp Dürr. (Foto: Günther Reger)

Roth hatte sich zuvor ins Goldene Buch der Stadt Germering eingetragen und gab sich staatstragend. Sie sprach von "Anerkennung und einer großen Ehre". Roth ist seit 29 Jahren Berufspolitikerin. 1989 wurde sie ins Europaparlament gewählt. 1998 wechselte sie in den Bundestag. Die Politikerin aus dem Wahlkreis Augsburg trifft - das ist in Germering zu spüren - immer noch die Seele eines Großteils der grünen Basis, so als sie sich über den Erdogan-Besuch empörte und darüber, dass man ihm den roten Teppich ausgerollt habe. Sie sprach von "Bewahrung der Werte des guten alten Europas", ohne allerdings zu sagen, welche Werte sie meint, oder vom Bundestag "als Herzkammer der Demokratie", in der die AfD jetzt störe. "Wir sind die Verfassungsschützer", rief sie in den Saal und bemühte Artikel eins des Grundgesetzes als "moralischen Imperativ". Dann sagte wieder ganz staatstragend in Sachen Parlament: "Unser Gegenmodell ist Anstand und Respekt in der kontroversen Auseinandersetzung." Bei solchen Worten kann so manchem Grünen, der an die Anfangszeiten der Partei im Bundestag mit Joschka Fischer, Petra Kelly oder Jutta Ditfurth denkt, dann doch schwindelig werden.

"Hätten wir uns nicht europakritischer verhalten sollen?", fragte Sepp Dürr, der ganz hinten auf Listenplatz 42 steht und auf seinen Wahlplakaten zur "Aufholjagd" bläst, um wieder in den Landtag zu kommen. Runge, der sich in einem Gespräch mit der SZ nach dem CSU-Absturz in den Umfragen gute Chancen auf das Landtags-Direktmandat ausrechnet, erinnerte noch einmal daran, dass die Grünen nicht dafür gewesen waren, den Euro einzuführen, bevor nicht die Wirtschafts- und Sozialstandards in Europa angeglichen sind. "Der Zins ist heute der Preis fürs Risiko", erläuterte der Landespolitiker die negativen Auswirkungen für deutsche Sparer. Ihm ist bei der EU zu viel Liberalisierung und Privatisierung im Spiel.

Roth ging es vor allem um den Markenkern der Grünen: Klimakrise, Frauen und Flüchtlingspolitik. Scharf kritisierte sie Horst Seehofer für seine Bemerkung, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Auffällig war, dass Roth in 90 Minuten nicht einmal über das Thema soziale Gerechtigkeit oder die immer weiter auseinander gehende Schere von Arm und Reich sprach, die besonders allein erziehende Mütter betrifft. Auch über bezahlbaren Wohnraum in der Region München geht es zunächst nicht. Erst mit einer Zuhörerfrage zum sozialen Wohnungsbau wurde das Trio auf dem Podium darauf gestoßen. Runge verwies darauf, dass der Markt in Sachen preiswerter Wohnungsbau versagt und nur gemeindliche oder genossenschaftliche Lösungen hier Abhilfe schaffen können. Was sich am Ende abzeichnete, ist die Erkenntnis, dass die Grünen nach der Landtagswahl ganz sicher in Koalitionsverhandlungen mit der CSU eintreten werden. Obwohl Roth die CSU zuvor noch als "zerrütteten, politikunfähigen Männerclub" gebrandmarkt hatte.