2. September 2018, 22:19 Uhr Landtagswahl Papp-Protest gegen Flächenfraß

Die Grünen und ihr Spitzenkandidat Ludwig Hartmann zeigen in einer Aktion, wie groß die Versiegelung ist

Von Karl-Wilhelm Götte, Eichenau

Die vielen Pappkartons auf der Eichenauer Rathauswiese sehen eher nach einem Happening aus, als dass Passanten dahinter ein politisches Statement vermuten könnten. Zu klein geratene Menschen müssten sich mächtig nach oben recken und hätten trotzdem Mühe, den Satz auf der Wiese zu lesen. Deshalb haben Heinz Kraus und sein Malerteam von den Grünen aus Eichenau auch eine Stehleiter mitgebracht. Nach oben gestiegen, erkennt man je einen Buchstaben pro Pappkarton und die Aussage: "Diese Fläche wird in einer Minute in Bayern versiegelt." "Flächenfraß" nennen das die Grünen. Dem wollten sie mit einem Volksbegehren begegnen, doch das Bayerische Verfassungsgericht stoppte das Vorhaben.

90 Quadratmeter Grünfläche werden in Bayern in einer Minute versiegelt, also mit Straßen, Wohnungen und Gewerbegebieten bebaut oder, wie die Grünen sagen ,"zubetoniert". Obwohl das Volksbegehren erst einmal nicht stattfinden wird, wollen die Grünen vor der Landtagswahl im Oktober weiterhin den politischen Fokus auf den Flächenfraß legen.

Um das zu verdeutlichen, bekommen die Eichenauer Grünen prominente Unterstützung. Ludwig Hartmann, ihr bayerischer Spitzenkandidat für die Landtagswahl, ist gerade aus dem Auto ausgestiegen und stellt sich für ein gemeinsames Foto auf. Ganz oben von der Stehleiter herunter werden die Aktivisten abgelichtet. "Das Thema ist nicht weg", sagt Hartmann. Schließlich hätten 50 000 Menschen das Volksbegehren unterschrieben und 30 Verbände dabei mitgemacht. Besonders die Gewerbegebiete sind dem Fraktionssprecher der Grünen im Landtag ein Dorn im Auge. "Sie bestimmen häufig schon das Landschaftsbild", kritisiert Hartmann. Die Partei wolle den Flächenverbrauch nicht auf null reduzieren, sondern von zehn auf fünf Hektar pro Tag drücken; also nur die Fläche von sieben Fußballfeldern statt 14. Hartmann: "Das reicht immer noch." Neue Gewerbegebiete, so gewollt von der CSU, würden überall aus dem Boden schießen. "Das Wettrüsten der Kommunen mit Gewerbegebieten muss aufhören", so der Politiker. Erst einmal sollten alle bereits ausgewiesenen Gewerbegebiete genutzt werden. Das wären immerhin 11 000 Hektar potenzieller Fläche.

Auch beim Wohnungsbau gilt es laut Hartmann umzudenken: "Das Einfamilienhaus an der S-Bahn, wie vielleicht auch hier in Eichenau, kann es zukünftig nicht mehr geben." Er plädiert für Geschosswohnungsbau, der den Platz besser ausnutze und den Flächenverbrauch beschränke. "Diese Wohnhäuser können auch sechs, sieben Stockwerke hoch sein", so Hartmann.

In Eichenau hat der Flächenfraß noch nicht übermäßig Einzug gehalten. Doch die Grünen üben auch Kritik. Auf dem ehemaligen Aldi-Logistikgelände möchte das Nachfolgeunternehmen sich ausweiten und weitere Grünflächen versiegeln und eventuell auch Bäume fällen. Grünen-Gemeinderätin Christine Ganzhorn will ein wachsames Auge darauf werfen, wie es dort weitergeht.