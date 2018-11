18. November 2018, 22:28 Uhr Landsberied Naturnah und harmonisch

Kreisverband zeichnet neun Gartenbesitzer für eine besonders schöne Bepflanzung und Gestaltung aus

Von Manfred Amann, Landsberied

Ein Höhepunkt im Jahresprogramm des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege (KV) war in diesem Jahr der Wettbewerb "Der grüne und blühende Landkreis", der zum 30. Mal stattfand. Neben vielen positiven Ereignissen musste der KV aber auch Ärger verkraften. "Sehr zum Verdruss des Vorstandes" mussten 1500 Euro bezahlt werden, weil für eine Werbung ein "Brotbild aus dem Internet" verwendet worden war, "auf dem eine Vergabelizenz war", bedauerte Andreas Knoll. Die Pflicht, sich eine Genehmigung für die Verwendung des Bildes einzuholen und dafür 42 Euro abzudrücken, sei nicht erkennbar gewesen. Und "obwohl wir alles versucht haben, die Forderung abzuwenden und die Rechtsabteilung des Landesverbandes eingeschaltet haben, mussten wir zahlen", erklärte der Kreisvorsitzende am Freitag auf der Delegiertenversammlung im Dorfwirt in Landsberied.

Er könne die 29 Mitgliedsvereine nur auffordern, ihre Webseiten nach Fremdbildern zu durchforsten, denn "die Lizenzhalter sind gnadenlos in ihrer Abzocke", so Knoll. Tröstlich sei, dass der Landesverband zumindest prüfen wolle, den halben Betrag zu übernehmen. Wie der Chef der 7058 Gartler weiter informierte, wird das Wirtschaftsjahr auf Anraten des Finanzamtes zukünftig dem Kalenderjahr angepasst. Demzufolge wird die nächste Versammlung mit Rückblick auf das Jahr 2018 erst im Frühjahr 2020 stattfinden.

"Schmerzlich" nannte Knoll den Tod von Urban Kiener aus Emmering, der 23 Jahre aktiv im Vorstand und wesentlich an der Einrichtung des Kreislehrgartens mitgewirkt habe. Obwohl laut Kassierin Beate Loser (Gartenfreunde Grafrath) die Finanzlage "stabil" ist, stimmte eine deutliche Mehrheit der etwa 100 Delegierten dafür, dass die angehörenden Gartenbauvereine pro Mitglied zusätzlich zum Jahresbeitrag 50 Cent an den Kreisverband abführen, um zukünftig eine fachliche Pflege im Kreislehrgarten finanzieren zu können. Mit den etwa 100 verschiedenen Obstsorten im Lehrgarten wolle man die Vielfalt und die Tradition des Obstanbaus in der Region zeigen und sicher stellen, dass fast vergessene Obstsorten "ganz im Sinne der Agenda-Konvention über die biologische Vielfalt" der Nachwelt erhalten bleiben.

Insgesamt 33 Anmeldungen konnte der Kreisfachberater im Landratsamt, Horst Stegmann, für den Wettbewerb "Der grüne und blühende Landkreis" in diesem Jahr entgegennehmen. "Seit 1979 haben 1313 Gartenfreunde an den 30 Wettbewerben teilgenommen und insgesamt 406 Preisträger gekürt", erzählte Stegmann. Seit 1998 werde der Wettbewerb nur alle zwei Jahre im Wechsel mit dem "Tag der offenen Gartentür" organisiert. Ziel sei es, die Freude am Umgang mit Pflanzen zu fördern, zum bewussten Garteln zu motivieren und die Bedeutung der Natur, von Flora und Fauna, für den Menschen ins Bewusstsein sein zu rücken. Schon die kleinste Blumen-, Kräuter- oder Sträucherecke sei eine Bereicherung der Lebenswelt und könne helfen, dass Insekten, Kleintiere und Vögel nicht verdrängt werden. Mit einer Fotoschau von den neun Siegergärten, die in diesem Jahr von der Jury wegen ihrer besonders naturnahen oder harmonischen Gestaltung, wegen der Pflanzenvielfalt oder wegen der einfallsreichen Gartennutzung ausgewählt wurden, gab Stegmann einen Einblick davon, mit welcher Hingabe, Naturliebe und mit welchem fachlichen Wissen die Hobby-Gärtner ihren Lebensraum rund ums Haus gestalten.

"Eine Rangfolge gibt es nicht", erklärte Stegmann und würdigte die Sieger Franz Eberl (Moorenweis), Monika Mathe (Landsberied), Anton Ried (Adelshofen), Gertrud Sailer (Olching), Erika Scholz (Germering), Simone Stangl und Klaus Schneider (Maisach), Anna Steber (Nassenhausen), Monika Stockbauer (Fürstenfeldbruck) und Familie Zemin (Egenhofen). Alle erhielten eine Urkunde und einen Rosenstrauch als Anerkennung.