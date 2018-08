24. August 2018, 21:58 Uhr Kunst Am Wegesrand

Die Künstlerin und ihr Werk: Sabine Straub mit der Skulptur "Variable", die an der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck ihren Platz gefunden hat.

Ein siebtes Objekt vervollständigt den Fürstenfeldbrucker Skulpturenpfad. Geht es nach dem Stifterehepaar Derriks, soll dieser noch weiter ausgebaut werden

Von Julia Bergmann, Fürstenfeldbruck

Müsste man unbedingt eine Beschreibung aus dem Gegenständlichen finden, könnte man Sabine Straubs Skulptur "Variable" am ehesten mit der Darstellung einer sich windenden Raupe in einem stark verpixelten Videospiel der Achtzigerjahre vergleichen. Allein - Straubs Kunstwerk, das am Donnerstagabend der Öffentlichkeit übergeben wurde - lässt sich der konstruktiven Kunst zuordnen. Und damit findet es, anders als die abstrakte Kunst, ganz bewusst keine Entsprechung in der gegenständlichen Welt. Viel mehr liegen der tonnenschweren Skulptur mathematisch-geometrische Berechnungen zu Grunde.

"Variable" ist das siebte und vorerst letzte Exponat des 2014 begonnenen Brucker Skulpturenwegs. Initiiert wurde dieser von der Kulturstiftung Annelies und Gerhard Derriks. "Die ursprüngliche Idee war es, eine Verbindung des Kulturzentrums mit der Fürstenfeldbrucker Innenstadt herzustellen", erklärt Gerhard Derriks. Straubs Variable tanzt also, was den Standort betrifft, aus der Reihe. Sie steht an der Schöngeisinger Straße, relativ weit im Westen der Stadt. Einen Ort, den man bewusst ausgewählt hatte. "Der Westen soll nicht untergehen", sagt Derriks. Und auch wenn nun alle sieben vom Stadtrat genehmigten Skulpturen aufgestellt seien, für den Kunstliebhaber sei das kein Grund, den Weg nun enden zu lassen. "Es gäbe noch viele Möglichkeiten", findet er. Etwa am Neubau der Stadtwerkezentrale an der Cerveteristraße. Konkrete Pläne gebe es dafür aber bisher nicht.

Während der offiziellen Übergabe von Straubs Arbeit an die Öffentlichkeit beteuert Oberbürgermeister Erich Raff seine Freude über den Neuzugang für den Skulpturenweg der Stadt. "Es ist wichtig, dass Kunst nicht nur entsteht, sondern, dass sie auch wahrgenommen wird", betont er. Ähnlich sieht es auch Straub. "Ich finde es wichtig, dass meine Arbeiten rauskommen und nicht nur einem elitären Kreis in einem Museum zugänglich sind", sagt die gebürtige Kölnerin, die mittlerweile in München lebt und arbeitet. Etwa 70 Prozent ihrer Arbeiten befinden sich im öffentlichen Raum. Darauf verweist auch der Brucker Kulturreferent Klaus Wollenberg während seiner Rede. Die Skulpturen der mehrfach ausgezeichneten Künstlerin stehen etwa in Berlin, Cottbus, München, Regensburg und Rosenheim. Und nun auch in Fürstenfeldbruck.

Dort winden sich nun Straubs Quader aus Corten-Stahl, einem Material, dessen Patina es später vor dem Durchrosten schützt. Das Kunstwerk besteht aus sieben Einzelelementen von jeweils 80 mal 80 Zentimetern. Die Tiefe der gegeneinander verschobenen Körper nimmt im Verlauf der Skulptur zu. Dadurch und durch die Anordnung der Quader zueinander entsteht für den Betrachter eine gewisse Dynamik. Die einzelnen Elemente bergen wiederum unterschiedlich große Leerräume, durch die sich Verbindungselemente ziehen. Trotz der strengen geometrischen Formen, wirkt Straubs Skulptur nicht träge oder eintönig. "Ich baue in meine Arbeiten immer einen kleinen Fehler ein", sagt sie. So bleiben sie für das Auge des Betrachters interessant. Betrachtet man "Variable" genau, kann man feststellen, dass die Hohlräume im Inneren zwar unterschiedlich groß sind, aber nicht in einem festen Maßstab zueinander stehen. Im Größenverlauf gibt es Sprünge.

Straub spielt in ihrer Arbeit mit dem Moment der Bewegung. Ursprünglich waren auch einige der Elemente ihrer Skulptur beweglich, allerdings musste "Variable" für die Ausstellung im öffentlichen Raum gebändigt werden. Sie ist fest auf einer ebenfalls aus Corten-Stahl bestehenden Bodenplatte verschweißt worden - aus Sicherheitsgründen. Immerhin sollen sich die Brucker an dem Kunstwerk erfreuen und sich nicht daran verletzen.