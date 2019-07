25. Juli 2019, 21:46 Uhr Kulturtipp Wörthsee-Triathlon

An diesem Sonntag findet zum 34. Mal der Wörthsee-Triathlon statt. Die Starts für die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) beginnen um 8.35 Uhr, für die etwas kürzere Volksdistanz um etwa 9.35 Uhr. In der Olympischen Distanz wird die Oberbayerische Triathlon-Meisterschaft ausgetragen. Mit dem Zieleinlauf auf dem Rathausvorplatz in Steinebach ist gegen 10.30 Uhr zu rechnen. Hier findet auch um 13 Uhr die Siegerehrung statt. Weitere Informationen gibt es auch unter www.svf-triathlon.de.