8. Februar 2019, 21:45 Uhr Kulturtipp Von Klassik bis Pop

Das Konzert "Schlag auf Schlag!" zeigt, wie sich jegliche Musikrichtung von Klassik bis Pop auf Rhythmus reduzieren lässt

Es wird laut unter der Kassettendecke. Am Samstag, 9. Februar, spielt Schlagzeuger Christian Benning mit seinem Ensemble Percussion No. 1 im großen Renaissance-Festsaal des Schlosses Dachau. "Schlag auf Schlag!" lautet der Titel des Konzerts. Die Multiperkussionisten führen vor, wie sie jegliche Musikrichtung von Klassik bis Pop auf Rhythmus reduzieren können. Beginn ist um 19 Uhr. Soviel Benning mittlerweile auch reist, Konzerte in seiner Heimatstadt sind noch immer etwas besonderes. Karten: Tourist-Info Dachau, Altstadt, Samstag, 9 bis 13 Uhr.