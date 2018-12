12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Kulturtipp Viele Instrumente

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, aber nur drei Musiker sind am Freitag zu bewundern

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, aber nur drei Musiker: David Helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit Tasten. Johannes Bär ist fürs Blech zuständig, von Trompete über Bassflügelhorn bis zu hin zu Alphorn und Tuba. Andreas Broger spielt die Holzblasinstrumente: Saxofone, Klarinetten, Flöte. Die Formation gastiert an diesem Freitag im Kulturzentrum Bosco in Gauting. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten zu 22 Euro an der Abendkasse unter 089/45 23 85 80.