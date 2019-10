Eine Retrospektive mit Werken der Germeringer Künstlerin Constanze Wagner ist aktuell in der Stadthalle Germering zu sehen. Wagner ist Gründerin des Kunstkreises und Initiatorin des Konzepts "Agenda 21" mit dem Titel "Der rote Faden - The Thin Red Line", 1988 erhielt sie den Kulturpreis der Stadt Germering. Mit ihren Bildern in verschiedenen Techniken war sie in zahlreichen Ausstellungen, auch international, vertreten. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 6. Oktober, zu sehen, Freitag von 16 bis 20 und Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.