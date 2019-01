8. Januar 2019, 21:58 Uhr Kulturtipp Neujahrskonzert

Feierliche Neujahrskonzerte des Musikvereins Eichenau

Der Musikverein Eichenau widmet sich in seinen feierlichen Neujahrskonzerten in diesem Jahr den ganz großen Bühnen. Genauer gesagt den Musical-Hits und Opern-Sternstunden, die auf den Brettern der großen Festspielhäuser zu Hause sind. Die Konzerte finden statt am Samstag, den 12. Januar, von 19 Uhr an, und am Sonntag, 13. Januar, von 16 Uhr an in der Turnhalle der Starzelbachschule. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Karten können im Geschäft der Firma Schmotz (Hauptstaße 23, 82223 Eichenau) oder an der Abendkasse erworben werden.