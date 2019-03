26. März 2019, 22:16 Uhr Kulturtipp Neues Bewährtes

Konzert in Gilching

Angefangen hat beim Zither-Manä alles im Januar 1980 in Wörnsmühl im Leitzachtal. Nach einem Liveauftritt mit einem Volksmusikprogramm kam es zu einer Session mit Rockmusikern. Die Zither wurde erstmals mit großem Erfolg für die Rockmusik missbraucht. Es entstand die eigenartige Mischung der bis dahin als unvereinbar geltenden Musikrichtungen Rock und Blues mit Volksmusik. Heute erscheint es fast selbstverständlich, beide Richtungen in einem Programm und auf einem Instrument zu hören. Nach und nach entwickelte der Zither-Manä einen eigenen Sound, indem er auch Elektronik einsetzt. An diesem Donnerstag um 20 Uhr ist Zither-Manä in Monis Brettl im Oberen Wirt in Gilching zu Gast. Als besonderer Gast mit dabei: "Die schönste Stimme Irlands" Valerie McCleary.