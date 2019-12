"LCM - Literatur Café Musik" verabschiedet sich im Pfarrsaal Bruder Konrad in Gernlinden aus dem Jahr

Mit einer Lesung unter dem Titel "Der Granatapfel" verabschiedet sich "LCM - Literatur Café Musik" aus dem Jahr. Am Sonntag, 29. Dezember, Lesen Annemarie Strähhuber, Hubert Schad und Alfons Strähhuber. Die Bluestrings, die Jazz-Streicher-Bigband der Kreismusikschule, liefern den passenden Sound. Die Cafeteria ist bereits von 14.30 Uhr an geöffnet, um 16.30 Uhr beginnen dann Lesung und Konzert im Pfarrsaal Bruder Konrad in Gernlinden. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für den Nordirak gebeten.