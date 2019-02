26. Februar 2019, 21:59 Uhr Kulturtipp Künstler im Wald

Die Macher des Projekts von "Magic Forest" erzählen von ihrer Arbeit

Am Mittwoch, 27. Februar, von 19 bis 21 Uhr, erzählen die Künstler des Projekts von "Magic Forest" von ihrer über einjährigen Projektarbeit. Das Ganze wird gewissermaßen untermalt mit viel Bild- und Filmmaterial. In entspannter Atmosphäre, so die Veranstalter, biete sich hier für Interessierte die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Auch Teilnehmer ohne Voranmeldung sind bei der Veranstaltung in der Volkshochschule Germering willkommen. Weitere Information im VHS-Büro unter Telefon 089/ 8006520.