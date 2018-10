15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Kulturtipp Klezmer & Folklore

Das originelle Ensemble "Zebulon" spielt Musik, die an Erzählungen aus aller Welt erinnert

Die Musikgruppe Zebulon ist an diesem Mittwoch zu Gast in der Kapelle des Klinikums Starnberg. Das originelle Ensemble, bestehend aus Ingrid Greupel (Geige und Flöte), Karin Hoffmann (Gesang, Akkordeon und Gitarre), Fritz Böhle (Akkordeon, Saxophon und Tuba, Thomas Zapf (Cello) und Reinhard Weber (Percussion) spielt Musik, die an Erzählungen aus aller Welt erinnert. Geschichten von der Straße, von Zigeunern und Klezmern, vom Jahrmarkt und Zirkus, von Musikanten und Gauklern.Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.