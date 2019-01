10. Januar 2019, 22:14 Uhr Kulturtipp Klavierkonzert

Denys Proshayev spielt in Herrsching

"Klangmagier", "brillanter Virtuose von ganz großem Format" und "russischer Eusebius" sind nur einige Attribute, welche die Musikkritik dem Pianisten Denys Proshayev zuschreibt. An diesem Samstag um 19 Uhr gibt Der im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching einen Solo-Klavierabend mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Karten können telefonisch unter 08152/98 93 170 oder über www.altenberger.net und per Mail an vhs@altenberger.net reserviert werden.