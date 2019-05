27. Mai 2019, 23:13 Uhr Kulturtipp Kinder und Vereine

Mammendorfer Volksfest

Sowohl Kinder - und natürlich ihre Eltern - als auch die Vereine kommen am Mittwoch, 29. Mai, auf dem Mammendorfer Volksfest auf ihre Kosten. Von 14 bis 18 Uhr gibt es für den Nachwuchs an allen Fahrgeschäften verbilligte Tickets. Um 15.30 Uhr kommt dann der Kasperl bei freiem Eintritt ins Zelt. Fußball gibt es dann von 18 Uhr an am Sportplatz bei Spiel des KBV Mammendorf gegen "den Rest der Welt". Ebenfalls um 18 Uhr beginnt dort außerdem der Dreikampf des König-Ludwig-Weißbier-Fanclubs gegen den Erdinger-Weißbier-Fanclub.