An diesem Freitag wird in der Gemeindebücherei Eichenau der Sommerferien-Leseclub mit einer Autorenlesung abgeschlossen. Wie üblich endet das Finale dann mit der Preisverlosung. Die Autorin der Woodwalkers-Reihe, Katja Brandis, liest von 16 Uhr an aus ihrem neuen Buch, dem ersten Band der Seawalkers. Für Klubmitglieder ist der Eintritt frei. Für alle anderen Besucher ab elf Jahre gibt es im Vorverkauf und am Tag der Lesung in der Bücherei Eintrittskarten für fünf Euro. Informationen über die Autorin unter www.katja-brandis.de.