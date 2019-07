28. Juli 2019, 21:34 Uhr Kulturtipp Filmgespräch mit Cleo

Im Kino Dießen

Die verträumte Cleo fühlt sich ihrer Heimatstadt Berlin auf ganz besondere Weise verbunden. Ihr größter Wunsch ist es, die Zeit zurückzudrehen - mit Hilfe einer magischen Uhr, die von den legendären Gebrüdern Sass erbeutet wurde und seither verschollen ist. Die junge Frau hofft, mit ihr den frühen Tod ihrer Eltern verhindern zu können. Eines Tages begegnet sie dem Abenteurer Paul, der auf einem Hausboot lebt und eine Schatzkarte ersteigert hat. Gemeinsam begeben sie sich auf einen aufregenden Trip durch die Großstadt. Der Film "Cleo" wird an diesem Montag in der Kinowelt am Ammersee in Dießen gezeigt. Beginn des Film ist um 20 Uhr. Anschließend gibt es die Möglichkeit zu einem Filmgespräch mit der Hauptdarstellerin Marleen Lohse, dem Regisseur Erik Schmitt und dem Produzenten Fabian Gasmia. Informationen unter www.kino-diessen.de oder https://cleo.movie