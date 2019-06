20. Juni 2019, 21:49 Uhr Kulinarik Auftakt nach Maß

Brucker Heimatgilde startet ihr viertägiges Weinfest

Ob es wieder 5000 werden oder vielleicht sogar 6000? So ganz können Renate Appel und Daniela Knapp vom Vorstand des Brucker Kulturvereins Heimatgilde noch nicht einschätzen, wie viele Menschen an diesem Wochenende zu ihnen aufs Weinfest kommen. Doch der Start an Fronleichnam sei schon gut gewesen, vor allem, weil das Wetter gepasst habe. Die im Vergleich zum vergangenen Jahr durchaus gemäßigte Temperatur hat am Donnerstag etliche Brucker dazu verleitet, einen Abstecher nach Fürstenfeld zu machen.

Die Pfälzer Winzer, die die flüssige Grundlage für das Brucker Weinfest liefern, sind der Veranstaltung treu geblieben. Auch heuer seien wieder die zehn bekannten Weingüter vertreten, sagt Appel. Damit die Gäste sich auch eine gute Grundlage schaffen können, gibt es an den Ständen und Imbisswagen eine ganze Bandbreite von Bratwurst der Würstlprinzessin über Flammkuchen, Pizza, Steckerfisch und Hendl bis hin zu Maultaschen und Spätzle beim "Herr von Schwaben". Der ist ebenso neu auf dem Weinfest wie der Stand mit Südtiroler Spezialitäten.

Da das Weinfest für Leib und Seele etwas bieten soll, gibt es an allen Tagen Showtanzvorführungen und abends Live-Musik. Am Freitagabend steht die Band Munich Belle auf der Bühne, am Samstag ist es Saustoi. Der Eintritt ist kostenlos.

Weinfest der Heimatgilde, Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Freitag von 17 Uhr an, Samstag und Sonntag von 14 Uhr an.