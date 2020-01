Markus Droth, Stadtrat und Mitglied mehrerer Vereine in der Kreisstadt, hat die Vereinsgaststätte des Kleingartenvereins "Amperstadt Fürstenfeldbruck" an der Äußeren Schöngeisinger Straße übernommen. Er mache damit ein Hobby zum Beruf, sagt der 53-Jährige. Droth tritt die Nachfolge von Toni Vulakovic an. Unterstützt wird er im Ameisenstüberl von seiner Frau Susanne, von Sabrina Dietel, 29, sowie bei Bedarf von einem Teilzeitkoch. Neu eröffnet wird das Lokal mit kleinem Biergarten nach einer umfassenden Renovierung voraussichtlich in der zweiten Februarwoche.

Der Wechsel hinter dem Tresen und am Herd des kleinen Lokals an der Amper kommt durchaus überraschend, auch wenn der Volksfestreferent im Stadtrat bekannt ist als passionierter Hobbykoch. Mit der Übernahme des Vereinsheims nutze er eine "Umbruchsituation", langfristig wolle er sich aber ein zweites berufliches Standbein suchen. Auch in der Politik hat der langjährige CSU-Mann jüngst einen Neuanfang gewagt: Im August wechselte er zu den Freien Wählern, für die er aktuell zu den Kreistagswahlen antritt und die ihn möglicherweise bei der nächsten OB-Wahl in Bruck ins Rennen schicken. Viele Jahre war der studierte Wirtschaftsgeograf Hauptgeschäftsführer des Bundes der Selbständigen/Gewerbeverband Bayern sowie anschließend Geschäftsführer der Bäckerinnung München und Landsberg. Beruflich wolle er sich näher an seine Heimatstadt orientieren. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt Droth bereits eine in Bruck ansässige Eventagentur, die beispielsweise die Einrichtungsmesse Interior in Fürstenfeld veranstaltet. Susanne Droth betreibt zudem eine Kreativwerkstatt für Kinder.

Detailansicht öffnen Noch bleibt die Küche kalt, aber die Zapfanlage funktioniert bereits tadellos: Der neue Ameisenstüberl-Wirt Markus Droth in der Gaststube. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Droth hat das Viscardi-Gymnasium besucht und ist aus dieser Zeit bis heute gut vernetzt mit früheren Ministranten. Mit ihnen hat er in der Neunzigerjahren erste Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt hat, als sie einige Zeit einen mobilen Verkaufsstand am Pucher Meer betrieben. Das kulinarische Angebot beschränkte sich damals auf gegrillte Würstchen, Eis sowie kalte Getränke. Das dürfte im Ameisenstüberl anders aussehen. Zwar soll das Vereinsheim nicht zur Vollgaststätte ausgebaut werden, dennoch hat das dreiköpfige Gastro-Team einiges vor. Wird das Ameisenstüberl mit seinen insgesamt 40 Plätzen in den Wintermonate lediglich von Donnerstag bis Sonntag öffnen, so sollen dort vor allem in den Pfingst- und Sommerferien die ganze Woche Gäste bewirtet werden. Einen weiten Arbeitsweg haben die Droths dabei nicht - sie wohnen keine 200 Meter entfernt. Auch diese Nähe war wohl einer der Gründe, weshalb Markus Droth dort bereits einen seiner Geburtstage gefeiert hat.

Auf den Tisch kommen soll neben Kaffee und hausgemachtem Kuchen gute Hausmannskost - mit Zutaten möglichst aus der Region. Und der Chef wird selbst am Herd stehen. Zwei seiner Lieblingsgerichte: Rindersteak mit Bratkartoffeln sowie handgemachte Kässpatzn aus Dinkelmehl, dazu geröstete Zwiebeln und frischen Salat. In dieser Disziplin dürfte er den anderen Gastronomen im Stadtrat, Florian Weber von Die Partei, ziemlich deutlich übertreffen. Weber betreibt das Klubhouse am Leonhardsplatz, das sich vor allem einen Namen für seine Burger gemacht hatte, als dort noch Stadtratskollege Andreas Rothenberger (BBV) am Grill stand.

Detailansicht öffnen Insgesamt über etwa 40 Plätze drinnen und draußen verfügt die idyllisch an der Amper gelegene Vereinsgaststätte. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Die 1970 gegründete Kleingartenanlage Amperstadt mit ihren 105 Parzellen hat eine Fläche von 35 000 Quadratmetern. Vereinswirt war in den vergangenen 20 Jahren der gebürtige Kroate Toni Vulakovic, der zuvor zahlreiche andere Gastwirtschaften wie die Kupferkanne in Fürstenfeldbruck sowie die SCF-Vereinsgaststätte geführt hatte. Im Herbst gab der 77-Jähriges einen Rückzug aus Altersgründen bekannt. Zum Jahreswechsel hörten auch seine Frau Ivanka sowie Köchin Maria Holzmeier und Bedienung Michael Weiss auf.

Die von Markus Droth und Sabrina Dietel eingereichten Gastro- und Finanzierungskonzepte überzeugten die Vereinsführung. Sie setzten sich im Kreis der Mitbewerber durch. Einem Neustart stehe nichts im Wege, schreibt die Vereinsheimbeauftragte Eva Ott auf der Homepage des Kleingartenvereins. Sie spricht von "hohen Investitionskosten" und einem "immensen Zeitaufwand", den es vor allem zu Beginn der Pachtzeit geben werde. Manch junger Bewerber habe sich davon letztlich abschrecken lassen.