Nach nur einer Amtszeit als Bürgermeisterin von Kottgeisering sucht Sandra Meissner, 50, nach einer neuen Herausforderung: Sie will in die Kreispolitik einsteigen und für die Freien Wähler Landrätin werden. Die Mutter von vier Töchtern war 2008 für die Bürgervereinigung in den Kottgeiseringer Gemeinderat gewählt worden und wurde sechs Jahre später Nachfolgerin des heutigen Altbürgermeister Josef Drexler. "Mut und Selbstvertrauen sind meine Stärken", sagt sie. Meissner absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, studierte danach an der LMU München Jura und eröffnete schließlich ihre eigene Kanzlei. Als Bürgermeisterin war ihr der direkte Kontakt zu den Bürgern wichtig. Anerkennung brachte ihr, dass sie die lange Zeit vernachlässigte Erneuerung des Wasserleitungsnetzes anpackte und als "wichtigen Teil der Daseinsvorsorge" zum Teil auch umsetzte.