Mit einer starken Mannschaft, deren Mitglieder einen Querschnitt der Einwohnerschaft von Kottgeisering darstellen, und mit dem amtierenden Zweiten Bürgermeister Andreas Folger als Spitzenkandidaten und Bewerber für das Amt des Gemeindechefs möchte die Bürgervereinigung Kottgeisering (BV) bei den Kommunalwahlen punkten, die im kommenden März stattfinden.

24 Kandidatinnen und Kandidaten treten an, um einen der zwölf Sitze im Gemeinderat zu erobern. "Es ist wichtig als Kandidat zu einem guten Wahlergebnis der BV beizutragen, denn ohne ein starkes Team im Rücken wäre es schwer als Bür- germeister", sagte Folger. Die Liste der Bürgervereinigung mit Vertretern aus vielen Bereichen des örtlichen Lebens aktiven Kandidaten könne sich sehen lassen, lobte der Spitzenkandidat. Und weil die Aufstellungsversammlung am 4. Dezember stattfand, verteilte Folger Barbarazweige an die Teilnehmer der Versammlung. Die Gemeinderätinnen Maria Klotz und Katrin Kronenbitter treten erneut an. Die Kandidaten wurden von 23 Anwesenden einstimmig gewählt.

BV-Kandidatenliste 1. Andreas Folger 2. Maria Klotz 3. Marcus Lerner 4. Katrin Kronenbitter 5. Michael Pütz 6. Anna Ihle 7. Bert Wybiral 8.Helmut Kratz 9. Stephan Gleich 10. Dominik Folger 11. Felix Klotz 12. Florian Fiedler 13. Andres Ziegler 14. Tobias Ihle 15. Stefan Siegel 16. Rita Hirtl 17. Florian Wicke 18. Margit Folger 19. Helga Kratz 20. Heinz Galitz 21. Johann Gschwendtner 22. Peter Wicke 23. Michael Rapp 24. Hilde Galitz