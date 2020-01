Ein weiteres musikalisches Highlight 2020 geht ab sofort in den Vorverkauf der Stadthalle Germering: Am 19. November kommt Martin Kälberer mit "Baltasound" nach Germering. Baltasound ist der Name einer Bucht im äußersten Norden der Shetland-Inseln. Baltasound ist auch der Name des neuen Projekts von Martin Kälberer, bei dem er musikalische Landschaften entstehen lässt, die den Zuhörer mitnehmen auf weite Reisen, in teils unbekannte Gefilde. Mit seiner einzigartigen Mischung aus akustischen und elektronischen Elementen, den Klängen von Klavier, Hang, Gesang, Perkussion und allerlei sehr ungewöhnlichen Instrumenten, malt er beeindruckende Klangbilder, inspiriert von der Weite und Einsamkeit des Nordens. Die Eindrücke von vielen Reisen dorthin finden sich in dieser Musik, genauso wie die Ansichten seiner inneren Welt. Karten kosten 23,50 Euro.