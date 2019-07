9. Juli 2019, 22:10 Uhr Konzert Anspruchsvolles Oratorium

Es gibt ungezählte Stiftungen, die ein Merkmal eint: Sie fördern Projekte für die Gesellschaft. Das Gute an Stiftungen ist, dass der Stifter den Stiftungszweck selbst festlegen kann. So ist es auch bei der Stiftung Bücher-Dieckmeyer, die sich die Pflege der Kirchenmusik in Bayern auf die Fahnen geschrieben hat. Aus der tiefgründigen Erfahrung der Mitwirkung im Münchner Bach-Chor unter Karl Richter hat Ingrid-Maria Bücher vor 25 Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann diese Stiftung gegründet. Seither vergibt sie jährlich einen oder mehrere Preise und würdigt damit das zumeist ehrenamtliche Engagement im Bereich der Kirchenmusik. Durch die Preisgelder können Projekte verwirklicht werden, die sozusagen als Geschenk an das Publikum zurückgegeben werden.

Bach-Chor und Bach-Orchester ernten mit Tippett-Werk großen Beifall

Von Klaus Mohr, Fürstenfeldbruck

Musik kann viele Funktionen haben, und nicht immer ist es so, dass die Auseinandersetzung mit ihr unmittelbare Freude bereitet. Oft ist die Musik sehr anspruchsvoll, und das nicht nur bezogen auf die Umsetzung durch die ausführenden Musiker, sondern auch im Hinblick auf die Zuhörer. So ein Werk ist das Oratorium "A Child of Our Time" von Michael Tippett, das Bach-Chor und Bach-Orchester Fürstenfeldbruck unter der Leitung von Gerd Guglhör am Sonntag in der Klosterkirche zur Fürstenfeldbrucker Erstaufführung brachten. Im Frühjahr 1944 in London uraufgeführt, bildet das Attentat des 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath 1938 in Paris die thematische Grundlage. Die Nationalsozialisten nutzten diese Tat als Vorwand für die Reichspogromnacht im gleichen Jahr.

Der inhaltliche Zusammenhang ist bedrückend, und das spiegelt auch Tippetts Musik in vielen Facetten wider. Zusätzlich zum Bach-Chor waren die Vokalsolisten Susanne Bernhard (Sopran), Marion Eckstein (Alt), Thomas Kiechle (Tenor) und Martin Busen (Bariton) zu hören. Das Bach-Orchester war durch eine große Zahl an Bläsern hervorragend ergänzt, so dass sich ganz verschiedene Klangebenen ergaben. Dissonante Bläserakkorde mit absteigendem Bass eröffneten im Fortissimo das Oratorium feierlich. Im ersten Chor zu den Worten "The World" folgten die Stimmen imitatorisch einander im Pianissimo von unten nach oben. Die große Spannung, die sich schon hier wunderbar fesselnd und in Kombination mit leichten Dissonanzen im Legato aufbaute, war stimmlich klar gefasst, so dass sich die Konzentration nahtlos von den Musikern auf die Zuhörer übertrug. Das tiefe, fast männliche Timbre im Alt von Marion Eckstein erzeugte in "The Argument" nicht nur einen ganz dichten und intensiven Klang, sondern zugleich auch einen dramatischen Ausdruck. Immer wieder waren zart begleitete Rezitative des Baritons eingestreut, die mit einer gewissen Zurücknahme an emotionaler Spannung einhergingen. Die Spirituals, die hier eine vergleichbare Wirkung entfalten wie die Choräle in den Bach-Passionen, waren artifiziell überhöht, verloren aber in der schlichten und geradlinigen Stimmgebung die Erdung nicht.

Beeindruckend in Klarheit und Präsenz geriet der Chor "The Terror", der in seiner Erregtheit Kraft und Energie genauso versprühte wie Sicherheit und Beherrschung. Die kompositorische Technik, Chorpassagen mit solistischen Partien eng zu verzahnen und oft zu überhöhen, gehört in diesem Werk zu den beglückendsten Hörerlebnissen, insbesondere mit dem ganz vollen und zugleich charismatisch leuchtenden Sopran von Susanne Bernhard. Der Eingangschor zum dritten Teil "The Cold Deepens" beeindruckte in der komplexen Verzahnung rhythmischer Strukturen und der hervorragenden Eindringlichkeit des Chorklangs. Die durch die Bläserpassagen des Preludiums eingeleitete Beruhigung fand ihre Fortsetzung im Spiritual "Deep River" zum Schluss, dessen Klang nicht nur immer leiser, sondern auch weicher und glatter wurde und so den positiven Blick symbolisierte.

Die Klosterkirche war bei diesem Konzert fast voll besetzt. Das verwundert zunächst, weil es sich hier um ein alles andere als eingängiges Werk des 20. Jahrhunderts handelt. Dass am Ende der Beifall mit Standing Ovations einherging und auch kaum enden wollte, mag als Beweis dafür gelten, dass die Musik die Zuhörer ergriffen hatte. Mehr kann sie kaum erreichen, und für manchen Hörer war es vielleicht so, dass er sich durch das Ende und den positiven Blick nach vorne mit der Welt versöhnt fühlte.