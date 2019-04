3. April 2019, 16:40 Uhr Kommunalwahlen 2020 Schanderl tritt nicht mehr an

Emmeringer Bürgermeister gibt Amt nach 18 Jahren auf

Bürgermeister Michael Schanderl bewirbt sich bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr um das Amt des Bürgermeisters. Dies hat er am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit beendet Schanderl Spekulationen um eine weitere Amtszeit. Der promovierte Agraringenieur wurde erstmals 2002 für die Freien Wähler zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gewählt. Es stünden zwar große Herausforderungen für die Gemeinde vor der Tür, die ihn durchaus zum Weitermachen animieren würden. Er zweifle aber, ob er die hohe Motivation weitere sechs Jahre aufrechterhalten könne, betonte der Emmeringer Bürgermeister gegenüber dem Personal im Rathaus und dem Gemeinderat. Neue Kräfte hätten andere Ideen und Vorstellungen, um für die Bürger das Beste zu erreichen. Zudem sollte er auf seine Gesundheit achten, sei ein oft gegebener ärztlicher Ratschlag. Schließlich habe er schon 2010 einen Herzinfarkt erlitten. In jedem Fall werde er den Rest der Amtszeit bis Mai 2020 mit der gleichen Leidenschaft und ebenso viel Herzblut die Geschicke der Gemeinde lenken, um dann ein wohlbestelltes Haus übergeben zu können. Erst im Herbst des vergangenen Jahres wurde er zum dritten Mal in den Bezirkstag von Oberbayern gewählt. Auch für den Kreistag werde er in jedem Fall wieder kandidieren, kündigte Schanderl an.