Wer zu spät kommt, den soll Gorbatschow zufolge ja das Leben bestrafen. Was aber passiert denen, die zu früh gekommen sind? Diese Frage stellt Stadtrat Markus Droth (Freie Wähler) in einem Brief an Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) . Es geht um ein Wahlplakat der CSU, das bereits am Samstag am Straßenrand zu sehen ist, wie die von Droth mitgelieferte Aufnahme belegt. Wie war das noch? Um Wildwuchs zu vermeiden, sollte doch erst sechs Wochen vor der Wahl, also von Sonntag an, außerhalb der Plakatstandorte der Stadt plakatiert werden dürfen. Jede Gruppierung hatte eine Genehmigung erhalten mit dem Datum 2. Februar. Droth ärgert sich, dass sich die SPD schon nicht daran gehalten habe, indem sie die Ständer einer Veranstaltung von Anfang Januar einfach stehen gelassen habe. Nun also halte sich auch die CSU nicht daran. "In dieser Stadt wird ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen."

Ähnliche Töne kommen von Alexa Zierl (ÖDP), die selbst geduldig wartete, bis in der Nacht auf den Sonntag die Geisterstunde anbrach. Bei stürmischem Wind und heftigem Regen machte sie sich mit ihrer zum "Radl-Plakatetaxi" umfunktionierten Fahrradrikscha auf den Weg. Auch sie freilich ärgerte sich über die Frühstarter. Neben der CSU hätten auch die Grünen ihre Plakate schneller als zulässig aufgehängt, schreibt Zierl in den sozialen Medien. Sie selbst aber habe sich beherrscht. Um den Vorsprung wieder aufzuholen, stand sie gleich wieder am Sonntag sehr früh auf. Sie sei dafür "mit einem Sonnenaufgang hinter dem Kloster belohnt" worden. Stadtrat Florian Weber, dessen Die Partei bereits genügend Unterschriften für eine Teilnahme an den Wahlen gesammelt hat, kommentierte Zierls Beitrag in gewohnter Manier: "Wir überkleben eh jedes Plakat; nervt, dass wir jetzt auch noch ÖDP überkleben müssen".