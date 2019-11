Halbauer will Landrat werden

Stadt- und Kreisrat der Grünen soll am Samstag nominiert werden

Jan Halbauer möchte Landrat Fürstenfeldbruck werden. Der 35-jährige Stadt-, Kreis- und Bezirksrat will sich am kommenden Samstag bei der Nominierungsversammlung der Grünen im Bürgerhaus Gernlinden zum Kandidaten wählen lassen. Am Dienstag informierte er vorab schon einmal die etwa 300 Mitglieder der Grünen im Landkreis und die Öffentlichkeit über seine Kandidatur.

Halbauer will den amtierenden Landrat Thomas Karmasin (CSU) auch deshalb herausfordern, weil der Landkreis den ÖPNV-Ausbau forcieren müsste und bei der Energiewende versagt habe, sagte Halbauer auf Nachfrage der SZ. Und: "Wir brauchen mehr Mut beim Umwelt-, Natur- und Artenschutz", formuliert er in seinem Bewerbungsschreiben, das er per E-Mail verschickt hat. Das Landratsamt müsse hier Vorbild sein.

Halbauer hat Politikwissenschaften studiert. Seit drei Jahren ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtagsbüro von Grünen-Kreisrat Martin Runge tätig. Runge hatte sich 2008 selbst um das Amt des Landrats beworben und 14,4 Prozent der Stimmen bekommen. Vor sechs kandidierte Markus Rainer (11,5 Prozent). Halbauer ist jetzt neben Christoph Maier (SPD), Sandra Meissner (FW) und Ulrich Bode (FDP) der vierte Herausforderer für Amtsinhaber Karmasin.