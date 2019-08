Kommunalwahl in Gröbenzell

Artikel per E-Mail versenden

Der Gröbenzeller Bürgermeisterkandidat der Grünen will an diesem Sonntag, 1. September, mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ingo Priebsch lädt deshalb alle politisch Interessierten in das Wirtshaus Gröbenzell, Augsburger Straße 3, zum Frühschoppen ein. Die Veranstaltung beginnt um elf Uhr.