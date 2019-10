Mit dem "Anspruch", auch in den sechs Jahren nach der Kommunalwahl 2020 wieder die stärkste Fraktion und den Bürgermeister zu stellen, geht der CSU-Ortsverband Alling in den Wahlkampf. "Bei der Auswahl unserer Kandidaten haben wir langjährige Ortspolitiker mit Erfahrung mit jungen, dynamischen Kollegen verbunden, die die erfolgreiche Politik der CSU für Alling und seine Bürger fortsetzen wollen", erklärte Ortsvorsitzender Josef Strouhal am Mittwoch auf der Nominierungsversammlung im Allinger Bürgerhaus.

Etwa 20 Gäste, auch aus anderen Fraktionen, verfolgten aufmerksam die Vorstellung der Kandidaten vor der Wahl, die von Bezirksrätin Gaby Off-Nesselhauf geleitet wurde. In einer Blockwahl wurden alle 16 Kandidaten von 28 CSU-Mitgliedern einstimmig gewählt. "Stolz sind wir, dass sich auf den ersten zehn Plätzen vier Frauen zur Wahl stellen", sagte Strouhal. Im jetzigen Gemeinderat ist keine Frau in der CSU-Fraktion vertreten. Auf Platz zwei tritt Gabi Loistl an. Die zweifache Mutter gehört dem CSU-Vorstand an und ist als Verwaltungsleiterin der Kindertagesstätten gut bekannt. Auf Listenplatz drei kandidiert Tatjana Troidl, die den Förderverein Grundschule Alling leitet. Auch sie hat zwei Kinder und ist Geschäftsführerin im eigenen Handwerksbetrieb. Mit Sabine Stoklassa, leitende Versicherungskauffrau mit drei Kindern, sowie Susanne Marten, zwei Kinder und Sachverständige Sozialversicherungsrecht, sind weitere Mütter auf den Plätzen sieben und acht gesetzt.

Die Liste wird angeführt von Stefan Joachimsthaler aus Biburg. Der Vater von vier Kindern ist stellvertretender Leiter der Energieanlagentechnik beim Bayerischen Rundfunk. Joachimsthaler, derzeit noch Gemeinderat der Dorfgemeinschaft Biburg-Holzhausen, war bereits im Juli als Bürgermeisterkandidat der CSU nominiert worden und will eigenen Worten zufolge "die vorzügliche Arbeit von Bürgermeister Frederik Röder" fortsetzen. Auf den Spitzenkandidaten folgt der aktuelle Referent für Familie und Soziales im Gemeinderat, Walter Herz. Der Vater von zwei Kindern, bei einem großen Unternehmen im Management tätig, engagiert sich in der Kolpingsfamilie Alling und ist Mitglied der Kirchenverwaltung.

Auf den Plätzen fünf und sechs treten zwei weitere aktive Gemeinderäte an, der Unternehmer und Referent für Versorgungssicherheit und Schatzmeister im CSU-Ortsverband Thomas Muderlak, sowie Hauptkommissar bei der Inspektion in Germering, Erich Heinz, derzeit Referent für Katastrophenschutz und ebenso Vorstandsmitglied. "Wir haben wohl auch den jüngsten Kandidaten Bayerns auf der Liste", verkündete freudig Bürgermeisterkandidat Joachimsthaler. CSU- und JU-Mitglied Jakob Kiemer ist Auszubildender zum Kälteanlagenbauer und wird erst im Februar 2020, knapp vor der Wahl am 15, März, 18 Jahre alt.

Auf den Listenplätzen 15 und 16 stellen sich mit Max Brunner (69), seit langem Kulturreferent, und Hermann Dejako (73), seit Jahren Finanzreferent, zwei erfahrene Ortspolitiker zu Wahl. Weiter kandidieren Maschinenbaumeister und Unternehmer Max Leitl, Bankkaufmann und Sparkassenbetriebswirt, Christian Sokele, Purchasing Manager, also in der Einkaufsorganisation tätig, Jochen Hofferbert, Unternehmer und Archivar beim TSV 1860 München Oliver Buch, sowie Rolf Schröder, Inhaber eines Sachverständigenbüros. Die Mannschaft wird laut Spitzenkandidat Joachimsthaler für Kontinuität und Stabilität in der Gemeindepolitik sowie für ein aktives Vereins- und Gemeinschaftsleben eintreten. "Wir wollen aber eine faire Auseinandersetzung und werden uns in keine Streitereien hineinziehen lassen", so der Ortsvorsitzende der Christsozialen, Josef Strouhal.