Für die Ortsgruppe der Freien Wähler Türkenfeld-Zankenhausen bewerben sich 16 Bürger um einen Sitz im Gemeinderat. Einen Bürgermeisterkandidaten, der gegen den nominierten CSU-Bewerber Emanuel Staffler antritt, gibt es nicht. Wahlleiterin Gudrun Horn vom FW-Kreisvorstand und Bürgermeisterkandidatin in Puchheim, hatte aufgrund der guten Vorbereitung in der Aufstellungsversammlung im TSV-Sportheim leichtes Spiel. Alle Kandidaten wurden gemäß vorgeschlagener Reihenfolge per Blockabstimmung einstimmig gewählt.

Unter den Kandidaten befinden sich vier der fünf aktiven Gemeinderäte. Nur Rosmarie König geht in den kommunalpolitischen Ruhestand. Ihre Nachfolge als Schulreferentin soll die auf Platz zwei stehende Bianca Epp antreten. Die 30-jährige Lehrerin an der Mittelschule Nord in Fürstenfeldbruck ist Mitglied im Vorstand des Vereins "For a better 2morrow". Siegfried Schneller bewirbt sich schon für die fünfte Amtsperiode. Gewonnen werden konnten laut Spitzenkandidat Johannes Wagner "viele neue, junge Anwärter, welche gerne in das kommunalpolitische Geschehen eingreifen würden".

Die Liste 1. Johannes Wagner 2. Bianca Epp 3. Johann Widmann 4. Ulrich Herb 5. Siegfried Schneller 6. Bianca Herb 7. Manuel Wimmer 8. Alessandro Basciano 9. Christian Falz 10. Ulrike Böhme 11. Daniel Pittrich 12. Thomas Steber 13. Markus Müller 14. Michael Ludwig 15. Birgit Bichler 16. Benjamin Quoll