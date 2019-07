9. Juli 2019, 22:10 Uhr Kommunalpolitik Gespräch mit Söder

CSU-Kreisvorstand tauscht sich mit Ministerpräsidenten aus

Es war kein öffentlicher Auftritt von Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende besuchte stattdessen die Kreis-CSU bei einer Sitzung in der Hofgrillhütte der Familie Jais im Adelshofener Ortsteil Luttenwang. Ziel des mehrstündigen Treffens in Luttenwang war es, über die Herausforderungen für Gemeinden, Städte und Landkreis zu sprechen. Die etwa 60 anwesenden Mitglieder des CSU-Kreisvorstands nutzten die Gelegenheit, den Parteivorsitzenden darüber zu unterrichten, wo Handlungsbedarf gesehen wird. So kamen unter anderem die für den Landkreis wichtige Optimierung des Verkehrsnetzes zur Sprache, wobei aus Sicht der CSU insbesondere der Ausbau der S 4 und auch die Anbindung der östlichen Landkreiskommunen an den Ballungsraum München eine Rolle spielen. Breiten Raum nahm auch das Thema Klimaschutz in Verbindung mit der angestrebten Nachhaltigkeitsagenda ein. Nach Meinung der Kreis-CSU können ein aktiver Klimaschutz und der Kampf gegen das Artensterben aber nur als gesamtgesellschaftliche Anstrengung gelingen.

Die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, die Mitte Mai zur neuen CSU-Kreisvorsitzenden gewählt worden war, war zufrieden: "Mich freut, dass sich unser Parteivorsitzender viel Zeit genommen hat, um mit uns zu diskutieren und zuzuhören. Das zeigt, welchen Stellenwert die Kommunalpolitik für die CSU hat."