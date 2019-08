1. August 2019, 22:07 Uhr Kommentar Zermürbte Ehrenamtliche

Wenn das Brucker Finanzamt dem Verein "Refugees online" die Gemeinnützigkeit aberkennen würde, wäre das ein Skandal

Von Peter Bierl

Die Asylhelferkreise, die 2015 entstanden, sind eine der größten Massenbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik, zahlreicher als die Meuten von Neonazis, die bald darauf durch die Städte tobten. Sie haben gezeigt, was Menschen selbstorganisiert schaffen können, beseelt von Solidarität und Empathie, trotz Abwehr, Ablehnung, offenem Hass und Angriffen. Klar ist, dass solche Bewegungen wieder abflauen. Umso erfreulicher ist es, dass immer noch und teilweise große Helferkreise im Landkreis existieren.

Im nahen Inning am Ammersee hat sich eine solche Initiative vergangene Woche aufgelöst, sie fühlte sich von Staat, Landkreis und Kommune im Stich gelassen. Die Initiativen in Fürstenfeldbruck hätten dafür auch einigen Grund. Seit Jahren kämpfen sie darum, dass Flüchtlinge arbeiten dürfen. Sie schlagen sich mit einem Landrat herum, der in diesem Punkt stur bleibt. Dabei geht es oft um schlecht bezahlte Jobs, mit denen sich kein Pegida-Anhänger die Hände schmutzig machen möchte.

Jetzt folgt der nächste Streich der Bürokratie gegen Asylhelfer. Das Finanzamt Fürstenfeldbruck kündigte an, dem Verein "Refugees online" die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Die Ehrenamtlichen sorgen in ganz Bayern in etwa 150 Unterkünften für Wlan-Anschlüsse. Der Verein erzielt keinen Gewinn und der Internetzugang, für den die Geflüchteten einen Obolus entrichten, ist kein Luxus, sondern eine humanitäre und integrative Maßnahme. Humanitär, weil sie mit Angehörigen zuhause in Verbindung bleiben können, und integrativ, weil wir nun mal in einer digital vernetzten Welt leben, wie von Politikern gerne beschworen wird.

Merkwürdig ist, dass die gleiche Behörde dem in Gilching ansässigen Verein diese Gemeinnützigkeit vor drei Jahren zuerkannt hat. Der Sinneswandel schürt Spekulationen, dass es sich um eine politisch motivierte Maßnahme handelt. Bleibt das Finanzamt bei der Position, wäre der Effekt, dass eine weitere Gruppe von Ehrenamtlichen zermürbt und Integration behindert wird. Das ist skandalös und Politiker sind aufgerufen einzugreifen.