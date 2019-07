16. Juli 2019, 22:31 Uhr Kommentar Werbung für echte Verkehrswende

Die Aktion Stadtradeln führt in die richtige Richtung. Sie geht zu Lasten des Autos

Von Peter Bierl

Es ist bald ein halbes Jahrhundert her, dass die ersten Wissenschaftler vor den Gefahren der Umweltzerstörung und eines menschengemachten Klimawandels warnten. Heute leugnen bloß noch Ignoranten vom gefährlichen rechten Narrensaum die Zusammenhänge. Schlimmer ist, dass trotz aller Ankündigungen und Bekenntnisse herzlich wenig passiert. Die Warnungen von Wissenschaftlern, das Erdsystem könnte aus dem Gleichgewicht geraten, der "Weiterbestand unserer Zivilisation" stehe auf dem Spiel, verhallen, weil Staat und Wirtschaft auf Wachstum setzen, was sich vor Ort im Landkreis an immer mehr Gewerbegebieten, Aussiedlerhöfen und Umgehungsstraßen zeigt. Was sich geändert hat, ist der Umgangston. Früher wurde als Kommunist beschimpft, wer für Mülltrennung eintrat, heute wollen alle die streikenden Schüler vereinnahmen. Das ist repressive Toleranz.

Wenn sich etwas verbessert hat, der Ausstieg aus der Atomkraft oder der Abbaustopp im Hambacher Forst, auf lokaler Ebene der Ausbau der Solarenergie und ein besserer ÖPNV, dann geschah das auf hartnäckiges Drängen, wegen des Protests und Widerstands von Bürgern. In diesen Kontext ist auch eine Aktion wie das Stadtradeln zu sehen und positiv zu bewerten. Initiiert von engagierten Kommunalpolitikern beteiligen sich immer mehr Menschen, in Schulen, Vereinen, Verbänden und Betrieben.

Der enorme Zuwachs an Kilometern beim Stadtradeln heuer im Landkreis kommt auch dadurch zustande, dass immer mehr Routinefahrten registriert werden. Die Umrechnung von Fahrradkilometern in eingespartes Kohlendioxid war immer zum Teil fiktiv, schon weil ja niemand beabsichtigt hat, die organisierten Fahrraddemonstrationen und Touren während der drei Aktionswochen mit dem Auto zurückzulegen.

Aber das ist Nebensache. Die rechnerische Größe von 103 Tonnen ist bescheiden und macht doch deutlich, was möglich und dringend geboten ist. Tausende von Menschen zeigen sich und anderen, was mit dem Fahrrad geht. Stadtradeln ist eine jährliche kollektive Werbeaktion für eine echte Verkehrswende, die nur darin bestehen kann, Fahrrad, Bus, Tram und Zug auf Kosten und zu Lasten des Autoverkehrs den Weg freizumachen, statt den Irrsinn des motorisierten individuellen Massentransports mit Elektroautos fortzusetzen.