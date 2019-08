18. August 2019, 21:38 Uhr Kommentar Taten statt heißer Luft

Große Bäume sind wichtig, sie müssen deshalb geschützt werden. Dafür fehlt in vielen Fällen das Verständnis, und es mangelt an der Verfolgung von Verstößen

Von Peter Bierl

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, heißt es in der Bibel. Der Spruch ist gerade besonders aktuell, wo Politiker sich als große Klimaschützer gerieren, die sonst bloß Wachstum, Standortsicherung und Exportweltmeisterschaft im Sinn haben. 30 Millionen Bäume will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) pflanzen lassen, aufgeschreckt durch mickrige Zustimmungswerte für seine Partei unter Jugendlichen. Tatsächlich wird munter weiter betoniert, abgeholzt und vor allem heiße Luft produziert. Das zeigt sich auf lokaler Ebene, wo die Wahrheit konkret ist, etwa in Auseinandersetzungen wie in der Sandbergstraße in Puchheim.

Weil der Großraum München boomt, gerät die Landschaft unter die Räder, werden Felder und Äcker verbaut. In den Städten und Dörfern nachzuverdichten, mag auf den ersten Blick besser erscheinen als die grüne Wiese zu planieren. Allerdings um den hohen Preis, dass Orte veröden, die letzten grünen Zonen und größere Bäume verschwinden.

Skandalös wird es, wenn Bäume ganz offiziell unter Schutz stehen, aber Behörden nicht einschreiten und ein Jahr später immer noch die Zuständigkeit für das Bußgeldverfahren von sich weisen. Wer gegen solche Vorgaben verstößt, muss ohne Ansehen der Person oder Firma zur Rechenschaft gezogen und nicht nur angesichts der hohen Immobilienpreise mit saftigen Geldbußen bestraft werden.

Denn große Bäume innerhalb der Ortschaften sind kein überflüssiger Luxus, sondern im Unterschied zu Gabionen und Vorgartensteinwüsten enorm wichtig für das Mikroklima. Sie produzieren Sauerstoff und verbrauchen Kohlendioxid, sie spenden Schatten und Feuchtigkeit, filtern den Staub, schlucken Lärm und schützen vor Wind, sie sind Lebensraum für Insekten und Vögel. Es ist zwar ein Witz, dass ausgerechnet in Maisach, wo man dem Gewerbe in großem Stil Flächen geopfert hat, jetzt eine Baumschutzverordnung erlassen werden soll. Das Instrument ist deshalb aber nicht schlecht, wenngleich keine Wunderwaffe. Umwelt- und Klimaschützer sollten im anstehenden Kommunalwahlkampf von den Kandidaten solche Instrumente fordern und auf ihre Umsetzung achten. Damit den Worten Taten folgen.