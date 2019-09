Man stelle sich vor, im Biergarten der Maisacher Brauerei würden die Bäume gefällt. Alle Schattenspender wären sofort weg, der Charme des "Räuber-Kneißl-Garten" wäre auf einen Schlag dahin. Den Aufschrei würde man wahrscheinlich bis München und Augsburg hören. Warum man so etwas nur zulassen könne, warum garantiert die Gemeinde keinen Schutz? Eine grauslige Vorstellung, nicht wahr!

Wenn nun der Gemeinderat in Kürze hoffentlich für das ganze Gemeindegebiet eine Baumschutzverordnung erließe, dann dürfte er das nicht im Bewusstsein tun, den Bürgern damit etwas Schlimmes anzutun. So aber fühlt sich die derzeitige, emotional hoch aufgeladene Stimmung an, die die Gegner einer Baumschutzverordnung verbreiten. Wer die für jedermann zugänglichen Gemeinderatssitzungen besucht hat, wer die Veranstaltung in Gernlinden miterlebt hat, dem kann nicht verborgen geblieben sein, dass es Bürgermeister Hans Seidl und einem großen Teil des Gemeinderates um mehr geht, als ein paar Bäume vor der Säge von Investoren zu retten. Es kann doch nicht als Schikane angesehen werden, wenn Bäume erhalten werden sollen, weil sie gut fürs Klima sind und im Ortsbild schön anzuschauen sind. Es ist mehr als ein notwendiges Übel, den Schutz der Grünstruktur per Verordnung zu gewährleisten.

Politisch gesehen, wäre es für Seidl eine herbe Niederlage, wenn sich eine Mehrheit gegen jeglichen Baumschutz entscheiden würde. Viel größer aber wäre die Niederlage für den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler. Gottfried Obermair, unter anderem auch im Vorstand des Energiewendevereins Ziel 21, hat Verantwortung und Solidarität mit Seidl bewiesen, als er dessen Antrag auf das ganze Gemeindegebiet erweiterte. Dass ihm sein Ortsverband danach in den Rücken gefallen ist und er einen Antrag einreichen muss, der die Abschaffung der Baumschutzverordnung zum Ziel hat, muss bitter sein.

Aus Vernunftsgründen und nicht auf die baldige Kommunalwahl schielend, schon gar nicht Partikularinteressen nachgebend, sollten sich die Gemeinderäte für das grüne Maisach entscheiden.