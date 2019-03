7. März 2019, 21:56 Uhr Kommentar Handeln statt reden

Von Heike A. Batzer

Der Weltfrauentag ist ein Déjà-Vu-Erlebnis. Man erinnert sich daran, das alles schon mal gehört, gelesen und erlebt zu haben. Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung, gleichberechtigt sind sie in vielen Bereichen des Lebens aber nicht. Daran ändern auch wohlfeile Reden und Absichtserklärungen nichts.

Gegen diesen Missstand hilft nur entschlossenes Handeln - von Seiten der Politik, aber auch von der Gesellschaft als Ganzer. Frauen leisten den größten Teil der Hausarbeit und Familienarbeit, egal, ob sie berufstätig sind oder nicht. Haben sie Kinder, dann verzichten sie oft ganz auf den Beruf oder machen Teilzeit, damit sie den restlichen Tag als unentgeltliche Dienstleisterinnen für die Familie im Einsatz sein können. Frauen werden bei Beförderungen oder Besetzungen von attraktiv entlohnten Führungspositionen übersehen, weil sie sich nicht rechtzeitig in Stellung gebracht haben, weil sie als Teilzeitschaffende in der von Präsenzkultur dominierten Firmen übersehen werden oder weil man ihnen ohnehin weniger zutraut. Frauen gelten im Steuerrecht quasi als Anhang, als Eintrag in ein Zusatzformular. Mit der schlechteren Steuerklasse, versteht sich. Die Unternehmen bezahlen Frauen schlechter als Männer, in Deutschland ist das Problem ausgeprägter als anderswo. Dafür bekommen Frauen dann später auch noch die Quittung: in Form von weniger Rente und steigender Gefahr, im Alter arm zu sein.

Vor kurzem wurde in öffentlichen Reden an 100 Jahre Frauenwahlrecht erinnert - das sich diese Frauen im übrigen schwer erkämpfen mussten. Nie gaben Männer einen Teil ihrer Macht freiwillig ab, beschränken sich stattdessen auf symbolische Verhaltensweisen wie jene zwei Monate Elternzeit, für die junge Männer heutzutage als besonders fortschrittlich gefeiert werden. Oder wie jene Geste, die an eine Charmeoffensive aus den Fünfzigerjahren erinnert: das öffentliche Verteilen von Blumen an Frauen. Der zweite Bürgermeister von Puchheim darf dies laut Ankündigung an diesem Weltfrauentag tun.

Doch symbolische Aktionen nutzen nichts. Stattdessen sind echte Veränderungen in absehbarer Zeit notwendig. Im Kleinen wie beispielsweise im Landkreis, wo die Gleichstellungsstelle für ihre Arbeit vorübergehend mehr Stunden zur Verfügung hat, ebenso wie im Großen, wo in der gesamten Gesellschaft und in der Arbeitswelt Parität endlich eine Selbstverständlichkeit werden muss, ohne dass sie ständig eingefordert werden muss. Wenn sich das nicht verwirklichen lässt, dann muss die Politik nachhelfen. Sie ist jene Instanz, die kraft Gesetzgebung an den Rädern drehen kann. Es ist höchste Zeit.