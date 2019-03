26. März 2019, 22:16 Uhr Kommentar Gute Argumente fürs Umsteigen

Mit flächendeckenden Mobilitätsstationen ließe sich die Verkehrswende doch noch voranbringen

Von Stefan Salger

Der Landkreis ist auf dem "besten" Weg, krachend zu scheitern mit der Energie- und Verkehrswende. Die Klimaziele, die er sich bis 2030 gesetzt hat, rücken in unerreichbare Ferne. Denn immer mehr Autos sind unterwegs. Und mit immer mehr Straßen wird ihnen der Boden bereitet. Die Motoren werden zwar effizienter, der Gewinn wird aber durch immer mehr Leistung, Gewicht und längere Strecken mehr als aufgefressen. Der Trend lässt sich nur schwer bremsen. Individuelle Mobilität sollte einen spürbaren Preis haben: Es muss teurer sein, das Auto aus der Garage zu holen, als in Bus und Bahn einzusteigen. (oder andersherum: Bus und Bahn müssten günstiger sein). Umsteigen werden wir Autofahrer aber gleichwohl erst dann, wenn uns die Öffentlichen in etwa ebenso schnell ans Ziel bringen wie das Auto und ebenfalls komfortabel sind. Vor allem müssen deshalb die Hürden zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln möglichst klein sein. Deshalb ist der (flächendeckende!) Aufbau von Mobilitätsstationen so sinnvoll. Denn was nützt eine Hochgeschwindigkeits-ICE-Verbindung von Frankfurt nach München, wenn man anschließend zwar per S-Bahn nach Mammendorf gelangt, anschließend aber um kurz vor 21 Uhr den letzen Bus in das nur fünf Kilometer entfernte Adelshofen nicht mehr schaffen würde? Wer verlässt sich darauf, ein freies Taxi zu finden? Dann steigen viele lieber gleich in Frankfurt ins Auto, Umweltbewusstsein hin oder her. Wenn es an Verkehrsknotenpunkten - vor allem an Bahnhöfen oder zusätzlich in den Zentren der größeren Gemeinden und Städte - Orte gibt, an denen kurzstreckentaugliche Elektroautos, E-Bikes, Lastenfahrräder oder auch normale Räder flexibel, schnell und ohne große Zugangshürden ausgeliehen und an anderen Stellen wieder abgegeben werden können, hilft das nicht nur dem Klima, sondern vor allem den Bürgern im Landkreis, denen ein Teil des vom Autoverkehr verursachten Lärms und Gestanks erspart bliebe. Statt weiterhin zig Millionen Euro in Straßenbau und -unterhalt zu stecken, könnten Landkreis, Städte sowie Gemeinden mit vergleichsweise überschaubaren Beträgen etwas wirklich nachhaltig bewegen.