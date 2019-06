7. Juni 2019, 22:23 Uhr Kommentar Globale Aufgabe

Die Probleme mit dem Plastikmüll kann der Landkreis nicht alleine lösen

von Heike A. Batzer

Taugt das im Landkreis praktizierte Müllsystem noch für die Zukunft? Möchten die Bürger nicht schon längst mehr Service und mehr Abholdienste haben? Nehmen sie die Verpflichtung, ihren Müll fein säuberlich in verschiedene wiederverwendbare und unbrauchbare Fraktionen zu trennen, ernst genug? Antworten auf die Fragen möchte der Abfallwirtschaftsbetrieb über eine Befragung und eine Restmüllanalyse bekommen und dann daraus seine Schlüsse ziehen. Das ist gut so, denn belastbare Zahlen und Daten können herausfinden helfen, ob das Müllsystem, das im Landkreis vorwiegend als sogenanntes Bringsystem gestaltet ist, noch zeitgemäß ist.

Den Verpackungsmüll zu sortieren, zunächst zu Hause einzulagern und dann zu speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu schleppen, erscheint auf den ersten Blick wenig modern. Das Verfahren ist umständlich und unbequem und produziert überdies weiteren Verkehr.

Doch es könnte gerade die Unbequemlichkeit sein, die den Bürger dazu zwingt, sich mit seinem Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Je mehr Wertstoffe er eigenhändig wieder fortschaffen muss, desto mehr könnte er darüber nachdenken, ob und wo Verpackungsmüll eingespart werden kann. Das ist beinahe ein erzieherischer Aspekt, der freilich bei der Frage nach dem richtigen Abfallsystem nur von untergeordneter Bedeutung sein dürfte. Eher relevant ist der monetäre Aspekt. Viel Geld steckt der Landkreis laufend in die Ertüchtigung seiner Wertstoffhöfe, all das dürfte eine Vorentscheidung dahingehend sein, dass man am bestehenden System festhalten will. Eine grundlegende Änderung würde wohl zu teuer werden und sich dann auch auf die Müllgebühren negativ auswirken.

Viel wichtiger als eine Antwort auf die Frage, auf welche Weise Müll gesammelt und abtransportiert wird, ist indes eine Antwort darauf, was mit dem getrennten Müll eigentlich geschieht. Der brave Bürger denkt, alles, was er an den Wertstoffhöfen in einzelne Behältnisse sortiert, wird dem Recycling zugeführt. Doch dem ist nicht so. Die benötigten Kapazitäten sind in Deutschland gar nicht vorhanden. Hier muss dringend nachgebessert werden. Das aber ist nicht Aufgabe eines Landkreises. Dass Plastikmüll weniger wird und nicht in die Umwelt gelangt, ist nicht weniger als eine globale Aufgabe.