Viele Projekte in der Kreisstadt hängen in der Endlosschleife. Als Paradebeispiel gilt die Gestaltung des Viehmarktplatzes. Dabei schießt ein anderes den Vogel ab: die Eishalle. Nach mehr als zwei Jahrzehnten fruchtloser Debatten steht immer noch in den Sternen, ob und wo sie gebaut und wie sie finanziert wird. Dabei sind sich aktuell alle Politiker grundsätzlich einig, dass ein Ersatz geschaffen werden muss fürs offene Stadion. Es hat sich gezeigt, dass alle in Frage kommenden Standorte ihre Schwächen haben. Das freilich wird sich auch in den nächsten 20 Jahren nicht ändern. Allein aus Zeitgründen sollte deshalb ein Standort im Fliegerhorst nur als Plan B, also als Notlösung, geprüft werden. Denn das Militärareal steht frühestens 2024 zur Verfügung, die Eigentumsfrage ist offen. Die privaten sowie im Verein organisierten Eisläufer dürfen aber nicht noch länger vertröstet werden. Ebenso wenig wie die Eishockeyspieler, die ihre Ligaspiele nur noch im Zuge einer Ausnahmeregel im offenen Stadion austragen dürfen. Sie fordern zu Recht, den Willensbekundungen nun Taten folgen zu lassen.

Der Beschluss, dem Standort neben dem Eisstadion Priorität einzuräumen, ist überfällig und richtig - wegen der zentralen Lage mit guter öffentlicher Anbindung, wegen der Nähe zu den Schulen und wegen der Synergieeffekte durch die benachbarte Amperoase der Stadtwerke, die auch die Eishalle betreiben sollen. Dabei wird die Sache gewiss nicht einfach. Denn im Falle eines Neubaus entfällt der Bestandsschutz, dann also gelten viel strengere Auflagen für den Lärmschutz. Deshalb müssen nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, eine Halle und vor allem die Parkplätze und An- und Abfahrten so zu konstruieren und anzuordnen, dass die Nachbarschaft von unnötigem Lärm abgeschirmt wird. Das muss machbar sein - zumal es auch an allen anderen geprüften Standorten Nachbarn gibt oder geben wird. So ist das auch in anderen Städten, in denen Hallen gebaut werden. Jene Nachbarn freilich sollten ernsthafte Bemühungen anerkennen und darauf verzichten, das Projekt juristisch in die Länge zu ziehen. Rücksichtnahme darf man dann ebenfalls von den künftigen Nutzern und Zuschauern erwarten, wenn sie sich nach abendlichen Spielen auf den Heimweg machen.

Ein fader Beigeschmack bleibt nach der Entscheidung am Mittwoch. Ist ein Standort an der Amperoase doch bereits in unzähligen Gutachten in endlosen Jahren immer wieder geprüft worden, ohne dass dann viel passiert ist.