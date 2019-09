Üblicherweise gehen Leute auf die Straße, die mit ihrer Regierung nicht einverstanden sind. Insofern ist es paradox, wenn beim internationalen Klimastreik am 20. September Vertreter von Parteien aufmarschieren werden, die seit Jahrzehnten in Bund, Ländern und Kommunen das Sagen haben. Die fortschreitende Umweltzerstörung ist vor allem auch ihr Werk, sie haben alle Warnungen der Umweltbewegung in den Wind geschlagen. So hieß es etwa in der Studie "Zukunftsfähiges Deutschland" von 1996, der Flächenverbrauch müsse gestoppt werden, statt dessen wird munter weiter zugebaut. Kommunalpolitiker, die eine Energiewende versprochen haben, aber nicht lieferten, dürften demnach allenfalls als Flagellantenprozession mitlaufen.

Es ist deshalb ehrenwert, wenn der Puchheimer CSU-Stadtrat Thomas Hofschuster solche Manöver ablehnt, mit dem Argument, er könne als Entscheidungsträger nicht gegen sich selbst demonstrieren. Dass sich sein Ortsverband insgesamt dem Klimastreik verweigert, ist insofern aufklärerisch, als es Widersprüche offenbart, während die zelebrierte Klima-Einheitsfront nicht von langer Dauer sein kann oder Alibifunkion hat. Zumal Umweltschutz vor allem eine soziale Frage ist: Mit dem Einkommen wächst der ökologische Fußabdruck, umgekehrt treffen die Folgen vor allem die Armen, wenn Lebensmittel und Trinkwasser knapper und teuerer werden.

Sogenannte Klimaskeptiker geben jenen eine Stimme, denen Umweltzerstörung und das Elend anderer schnurzegal sind. Lässt sich der Klimawandel gar nicht mehr leugnen, wird die Schuld eben abgewälzt. Wie das funktioniert, zeigt ein Flyer, den die Puchheimer CSU verteilt: Anhand einiger aus dem Kontext gerissener Zahlen könnte man meinen, der Klimawandel habe nichts mit unserem Wirtschafts- und Konsummodell zu tun, Ursache sei eher das Bevölkerungswachstum. Nicht nur am rechten Narrensaum auch in der bürgerlichen Mitte grassiert das rassistische Stereotyp vom triebhaften Schwarzen oder vom vermeintlich überbevölkerten Afrika, wie der Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant von Schalke 04 unlängst ganz deutlich machte.