Interview von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Fachleute aus dem Klinikum Fürstenfeldbruck klären in einer neuen Vortragsreihe gemeinsam mit der Volkshochschule Fürstenfeldbruck über verschiedene Gesundheitsthemen auf. Am Mittwoch, 29. Juni, referiert Georg Peschel, Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, über das Thema "Stoffwechselzentrale Leber - was sie schützt und was ihr schadet". Im SZ-Interview gibt er vorab einen Einblick.