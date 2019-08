4. August 2019, 21:34 Uhr Kleinkinderbetreuung Germering Die flexible Krippe

Im Kinderpark können Eltern ihre Kleinen ganz ohne feste Buchung für zehn Euro am Tag abgeben

Von Karl-Wilhelm Götte, Germering

Es hat sich im Germeringer Kinderpark fast nichts geändert. Die kleinen Buben bauen mit Legosteinen Häuser und die Mädchen beschäftigen sich in der Kochecke. Gegen halb zehn Uhr ist noch Freispielen angesagt. Zwölf Kinder im Krippenalter bis drei Jahren spielen an diesem Morgen in den schmucken Räumen in der Dorfstraße. Mitten drin sind die beiden Betreuerinnen Evelyn Kroll und Rosemarie Deimel. Deimel ist seit fünf Jahren Leiterin des Kinderparks und hat in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum als Mitarbeiterin im Kinderpark gefeiert, wofür sie kürzlich vom Sozialdienst Germering, dem Träger des Kinderparks, geehrt und ausgezeichnet wurde.

Der Kinderpark für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren war schon da, als es noch keinen einzigen Krippenplatz gab. Bis in die Neunzigerjahre hinein waren Kinderkrippen bekanntlich noch für viele Westdeutsche "DDR-Teufelszeug" gewesen. "Manche Mütter wollen auch heute keinen Krippenplatz haben und bringen ihre Kinder einige Tage hierher", erzählt Deimel. "Wir sind flexibler als eine Krippe." Dort müsse man feste Zeiten buchen, im Kinderpark, der montags bis freitags von acht bis 13 Uhr geöffnet ist, ist das nicht erforderlich. Die Kinder kommen morgens irgendwann und werden mittags abgeholt. Ganz unbürokratisch zahlen die Eltern zehn Euro in bar. "Ein Kartenlesegerät haben wir noch nicht", sagt Deimel schmunzelnd. Bis zu 25 Kinder können pro Tag kommen. Im Notfall nimmt Deimel auch mal ein fünfjähriges Kindergartenkind auf, wenn es im Kindergarten keinen Platz hat.

Deimel ist mit Herzblut dabei, das ist zu spüren. Vor der Brotzeit am Morgen gibt es noch einen Stuhlkreis mit den Kindern und Deimel singt mit ihnen und macht Bewegungsspiele mit den Kindern. Auch die Lieder haben sich in den vergangen Jahrzehnten kaum geändert. "Häslein in der Grube" mit "Häslein hüpf" wird gesungen und gehüpft. Deimel hüpft mit. Oder "Liebe, liebe Sonne lass den Regen oben", wobei die Arme hoch und runter genommen werden oder "Schmetterling, Du kleines Ding, such dir eine Tänzerin".

Die Stimmung der Kinder ist prächtig. "Die kennen sich untereinander schon gut", berichtet Deimel, weil die Kinder schon einige Monate fast in der gleichen Besetzung kommen. "Anfangs weinen noch viele", erzählt auch Evelyn Kroll, 51, die zweite Erzieherin, die an diesem Morgen Dienst hat. Da wollen sie noch nicht von Mutter oder Vater weg. Doch nach einigen Tagen haben sich die kleinen Mädchen und Jungen an die neue Umgebung gewöhnt. Insgesamt teilen sich vier Kolleginnen die Arbeit im Kinderpark.

Einige Kinder sind sehr anhänglich und schauen immer, in welchem Raum sich gerade ihre Lieblingserzieherin aufhält, so kommt gerade der kleine Tom herein und setzt sich auf den Schoß von Kroll. "Die Kinder genießen diese Nähe", sagt die ausgebildete Lehrerin, die seit 16 Jahren dabei ist. Kroll hat Erfahrungen mit Kindern, hat sie doch selbst vier große Kinder. Rosemarie Deimel, 60, ist gelernte Kinderpflegerin und hat vor dem Kinderpark im Kindergarten Sankt Martin gearbeitet. Auch sie hat drei erwachsene Kinder. Vor 30 Jahren hat sie die damalige Leiterin der Einrichtung, Hilde Schaich, für die Mitarbeit im Kinderpark geworben. Hilde Schaich, die Gründerin des Kinderparks, ist eine Instanz in Germering.

Rosemarie Deimel freut sich das Werk von Schaich fortzusetzen. Nationalität, Hautfarbe, Sprache und Religion spielen seit Beginn der Einrichtung keine Rolle. "Wir haben alle Nationen hier. Die Kinder lernen alle Deutsch bei uns", sagt Deimel überzeugt. "Gerade das gemeinsame wiederholte Singen der Lieder trägt immens dazu bei." Die Sonne scheint draußen. Nach der Brotzeit spielen die Kinder im großen Sandkasten im Garten. Der Kinderpark hat auch in den Sommerferien, wenn Krippe und Kindergarten in der Regel geschlossen sind, geöffnet. Diesmal vom 5. bis 23. August, montags bis freitags, acht bis 14 Uhr.