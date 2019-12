Als Feuerwehrmann gehört Leben zu retten zu seinem Alltag. Doch auch auf unkonventionelle Weise hat Henri Lehmann bereits einen fremden Menschen vor dem Tod bewahrt: Im Sommer dieses Jahres spendete er Stammzellen an einen Leukämiekranken. Er will nun auch andere Menschen dazu ermutigen und organisiert mit der Freiwilligen Feuerwehr Eichenau und der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern eine besondere Weihnachtsaktion: Stammzellen spenden und zu Weihnachten ein neues Leben schenken. Wer helfen will, kann sich an diesem Samstag typisieren lassen - auf dem Christkindlmarkt.

Als er sich als potenzieller Spender bereit erklärte, war er 24 Jahre jung. Henri Lehmann war damals schon bei der Freiwilligen Feuerwehr Eichenau, mittlerweile ist er Vorstandsmitglied. Er machte bei einer Aktion für den damaligen Kreisbrandrat Hans-Dieter Wurm mit, der an Leukämie erkrankt war, und ließ sich typisieren. 14 Jahre später, im Juni 2019, wurde Lehmann gebraucht, um einem Leukämiekranken das Leben zu retten. Als man ihn anfragte, habe er sofort zugesagt und sich in München Stammzellen entnehmen lassen. Ambulant über die Armvene - so wird es in 80 Prozent der Fälle gemacht. Fünfeinhalb Stunden wurde sein "Blut durch die Maschine gejagt", dann war die benötigte Anzahl an Stammzellen entnommen.

Die meisten Eingriffe seien kürzer, etwa drei bis fünf Stunden, erklärt Anne Tempcke von der Aktion Knochenmarkspende Bayern. In 20 Prozent der Fälle wird dem Spender operativ Knochenmark entnommen, meistens jedoch erfolgt die Spende peripher mit Blut aus der Vene. Fünf Tage vor dem Eingriff muss ein spezielles Hormon eingenommen werden, das grippeähnliche Symptome hervorruft, die nach der Spende aber wieder abklingen. "Die Spende ist zwar physisch sehr belastend, man liegt stundenlang nur da und bekommt Muskelkater im Arm. Doch das nimmt man gerne in Kauf", sagt Lehmann. Es sei nichts im Vergleich zu dem, was ein Leukämiekranker erleben muss, und nach der Spende überwiege die Euphorie, jemandem helfen zu können.

Über seinen Empfänger weiß Lehmann nicht viel. Der persönliche Kontakt zwischen Spender und Patienten ist in Deutschland zwei Jahre nach der Spende verboten. Das dient dem psychischen Schutz des Erkrankten, der innerhalb der zwei Jahre nicht sicher sein kann, ob und wie gut er die fremden Stammzellen aufnimmt. Anonymer schriftlicher Kontakt hingegen ist erlaubt. Lehmann schrieb direkt nach der Spende einen anonymisierten Brief an den Empfänger seiner Stammzellen und bekam kurz darauf eine Rückmeldung: Dieser hatte die Stammzellen erhalten und zunächst gut aufgenommen. Nach langer Zeit konnte er einmal wieder das Krankenhaus verlassen. Doch der Kontakt brach ab: Wie der Erkrankte mittlerweile mit der Spende zurechtkommt, weiß Lehmann nicht. Er wolle sich jedoch bald mal wieder nach ihm erkundigen.

Der Kreisbrandrat, der vor 14 Jahren der Grund für Lehmanns Typisierung war, hat den Krebs besiegt, ohne eine Spende zu benötigen. Weil Leukämie aber oft nur heilbar ist, wenn ein passender Stammzellenspender gefunden wird, werden stetig neue potenzielle Spender gesucht. Allein aus Bayern sind etwa 320 000 Spender bei der AKB registriert. Viele scheiden jedoch wieder aus der Kartei aus - wegen Krankheit oder aus Altersgründen: Ab 61 Jahren darf man keine Stammzellen mehr spenden, erklärt Tempcke. Jeder fünfte Patient findet keinen Spender.

Lehmann möchte das ändern - und fängt am Eichenauer Adventsmarkt damit an. Dass die Aktion inmitten von Glühweinständen und Bratwurstbuden stattfindet, sieht er als Win-Win-Situation: "Wer gerne spenden möchte, kann dann gleich noch auf dem Adventsmarkt unterwegs sein. Wer wegen des Glühweins kommt, wird vielleicht auf die Aktion aufmerksam und kann spontan mitmachen." Dazu geht es nur ein paar Meter weiter in die Sporthalle der Joseph-Dering-Schule. So will Lehmann den Menschen ermöglichen, anderen Menschen zu helfen, ohne dass sie weite Wege auf sich nehmen müssen. Auch wenn sich nur zwei der Besucher typisieren ließen, sei schon etwas geschafft, meint der Feuerwehrmann.

Die Typisierung dauert keine fünf Minuten: Mit einem Wattestäbchen wird etwas Speichel aufgenommen, durch welche die DNA ermittelt und der Spender in die Kartei aufgenommen werden kann. Für das Engagement zum Spenden gibt es sogar eine kleine Spende zurück: Jedem neu Typisierten stellt die Freiwillige Feuerwehr einen Gutschein für einen Punsch oder Glühwein aus.

Am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 17.30 Uhr kann sich jeder Gesunde zwischen 17 und 45 Jahren typisieren lassen. Die Aktion findet beim Adventsmarkt in der Sporthalle der Joseph-Dering-Schule in Eichenau statt.