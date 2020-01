Quartette gehören zu den häufigsten Kammermusikbesetzungen - aber nicht solche, die mit vier Saxofonen besetzt sind. Am Samstag gastierte das in Köln ansässige "Alliage Quintett" mit Daniel Gauthier (Sopransaxofon), Miguel Valles Mateu (Altsaxofon), Simon Hanrath (Tenorsaxofon) und Sebastian Pottmeier (Baritonsaxofon) im Rahmen der Fürstenfelder Konzertreihe im Stadtsaal. Das Saxofonquartett komplettierte die Pianistin Jang Eun Bae zum Quintett. Das Alliage Quintett war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach im Landkreis zu hören, innerhalb einer Woche musizierte es jetzt nicht nur in Fürstenfeldbruck, sondern auch in Gröbenzell und Planegg.

Der französische Begriff "Alliage" bedeutet übersetzt "Legierung", und aus einer solchen bestehen die Saxofoninstrumente. Im konkreten Fall kann damit aber auch das Zusammenspiel der Saxofone bezeichnet werden: Ihr Klang war absolut intonationsrein und unterschied sich nur in der Tonhöhe, nicht aber in der Klangfarbe. Dadurch entstand ein sehr dichter, homogener Klang, der sehr überzeugend wirkte. Da die Besetzung nicht häufig vorkommt, wurden im ganzen Konzert, das unter dem Motto "Songs and Dances" stand, nur Bearbeitungen gespielt. Auch wenn jedes Stück einen anderen Bearbeiter hatte, so war die Qualität dieser Arrangements doch durchgehend hervorragend und an den klanglichen Möglichkeiten der Saxofone orientiert. Es erklangen Werke des 17. bis 20. Jahrhunderts, wobei es sich in der Regel um zündende Ausschnitte aus größeren Kompositionen handelte, die effektvoll zusammengestellt waren.

Mit einer Suite aus "The Fairy Queen" von Henry Purcell wurde das Konzert eröffnet. Hier erklang alte Musik in einem neuen Klanggewand, denn das Instrument Saxofon war der Barockzeit noch nicht bekannt. Sehr beweglich geriet der Klang im Prelude, dessen synchrone Lauffiguren ein Musterbeispiel von Prägnanz abgaben. Dynamisch gestaltete Spannungsverläufe strukturierten die Hornpipe, ein machtvoller Klanggestus resultierte aus der stringenten Führung der Einzelstimmen im Rondeau.

Orientalisches Kolorit bestimmte die Danse bacchanale aus "Samson et Dalila" von Camille Saint-Saëns. Wie frei improvisiert wirkte die einleitende Linie des Sopransaxofons über Liegeklängen. Effekt- und klangvoll formten die Bläser ein symphonisches Miteinander, dem die Pianistin eine weitere Schicht hinzufügte. Vor dem geistigen Auge des Zuhörers entstand so ganz selbstverständlich die Szenerie eines farbenfrohen Bauchtanzes. Die folgenden "Seven Scottish Airs" stammten zwar von Gustav Holst aus dem frühen 20. Jahrhundert, nahmen aber kompositorische Modelle der Renaissance und Melodien aus der Volksmusik auf. So entstand aus den Stimmen nicht nur ein dichtes Gewebe, sondern oft auch ein durchgehend quäkender Klang mit großem Volumen.

Mit den Ausschnitten aus Leonard Bernsteins "West Side Story" verließen die Musiker zumindest phasenweise den klassischen Saxofonsound und wählten Ausdrucksebenen, wie sie allen Zuhörern aus dem Jazz geläufig sind. Bluesige Tongebung, kleine Reibungen und eine ganz stabile rhythmisch-metrische Basis gereichten dem Komponisten zur Ehre und ließen vergessen, dass das Werk ursprünglich nicht für vier Saxofone und Klavier geschrieben wurde. Die Musiker des Alliage Quintetts verstanden es in diesem Konzert hervorragend, höchst klangvolle Musik zu inszenieren. So endeten viele Stücke mit einer Schlusssteigerung, die beim Publikum einen unmittelbaren Wow-Effekt auslöste. Am Ende des Programms gab es nicht nur viel Beifall, sondern auch zwei Zugaben.