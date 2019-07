4. Juli 2019, 17:19 Uhr Kandidatur von Ursula von der Leyen Staffler und Miskowitsch geißeln "Geklüngel"

Von Hinterzimmerpolitik, parteitaktischem Geklüngel und einem missachteten Wählerwillen sprechen die Bundestagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Katrin Staffler und der CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch. Sie kritisieren in einem offenen Brief, dass nicht der Spitzenkandidat der Konservativen, Manfred Weber (CSU), als Präsident der EU-Kommission nominiert wurde, sondern Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Die beiden CSU-Politiker aus dem Landkreis erinnern daran, dass sie im Wahlkampf versucht hätten, "Europa den Menschen wieder näher zu bringen und das, was in Brüssel und Straßburg passiert, zu erklären". Mit Manfred Weber habe man einen Spitzenkandidaten mit klaren Positionen zu Europa ins Rennen geschickt, verbunden mit der Erwartung, dass ihm mit dem guten Ergebnis in Bayern und Europa auch eine Spitzenposition zusteht. "Wir können es nicht gut heißen, wie hier mit dem Wählerwillen umgegangen wird".