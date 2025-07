Natürlich geht auch diesmal etwas gründlich schief und der Schwarze Ritter, den sein Akzent als Franzose entlarvt, findet einen Vorwand, um den Fehdehandschuh zu werfen: „Non non non non!“ Nur gut, dass der Bösewicht die sperrige Lanze in Kaltenberg vergessen hat. So wird dem schusseligen Braulehrling Gnade zuteil. Und vor der Schlossbrauerei König Ludwig in Fürstenfeldbruck siegt wieder mal das Gute. Die Brauerei hat am Mittwoch eingeladen zur Bierprobe. Damit soll eingestimmt werden auf das Ritterturnier, das an drei Wochenenden im Juli auf Schloss Kaltenberg über die Bühne der großen Arena geht – als Höhepunkt des traditionsreichen Mittelalterfests mit reichlich Musik, Handwerkskunst, Völlerei und splitternden Lanzen. Los geht es in gut einer Woche mit der Gauklernacht am Freitag, 11. Juli.

Eine Horde Herolde und Lichtbildner bekommt es an diesem Vormittag also erst mal zu tun mit drei mittelalterlichen und kampferprobten Edelleuten hoch zu Ross, zwei Knappen in Rüstung und Kettenhemd sowie dem leibhaftigen Luitpold Prinz von Bayern. Jeder weiß, dass der hier bei der Brauerei der Hausherr ist. Er kann also jenseits des Trachtenjopperls getrost aufs Zurschaustellen von Insignien der Macht verzichten. Zumal Purpurgewand, Zepter und Krone bei mehr als 30 Grad fast so belastend wären wie die 40 Kilogramm schwere Ritterrüstung des Fußsoldaten Hannes Trnka aus Fürstenfeldbruck: „Wenn nicht grad der Wind durch die Ritzen pfeift“, werde der silbern glänzende Harnisch „zum Hochofen“, sagt er. Der 43 Jahre alte Systemingenieur gehört dem Verein Schwarze Ritter zu Kaltenberg an. Er bleibt heute lieber in der schattigen Deckung.

Weil auch der Schimmel, der Rappe und der Braune nicht zu stark belastet werden sollen, nimmt das Unheil unverzüglich seinen Lauf: Verkostet werden soll an diesem Tag exklusiv das König Ludwig Dunkel, das um die 20 Jahre lang beim Kaltenberger Ritterturnier eine Art Monopol genossen hat, bevor ihm Helles und Weißbier zur Seite gestellt wurden. Braulehrling Jakob (Roman Just) muss dem alkoholischen Durstlöscher wohl zu reichlich zugesprochen haben. Jedenfalls gesteht der Schelm zerknirscht, dass er den Überblick verloren hat. In welchem der drei Fässer ist denn nun das Dunkle? Das Trio der französischen Profi-Stunt-Truppe Cavalcade unter Leitung von Mario Luraschi muss sich also durchprobieren, bis am Ende zweifelsfrei das schäumende Bier im Steinkrug identifiziert wird. „Seea güüd, Dünklebier für misch“, vermeldet der Schwarze Ritter. Schlacht geschlagen, Probe bestanden. Möge nun auch der Bessere gewinnen. Spricht’s und reitet von dannen. Allez! Au Revoir!